Снова «золото»: иероглиф с этим значением выбран «иероглифом 2021 года»Культура Японский язык
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Фонд тестирования знаний иероглифов 13 декабря представил победивший кандзи; иероглиф-победитель 2021 года – 金, кин, «золото». Он выходит на первое место в голосовании в четвёртый раз – ранее он становился «иероглифом года» в 2000, 2012 и 2016 годах. Это олимпийские годы, как и нынешний, на который были перенесены Игры в Токио-2020, и выбор указывает на связь с золотыми медалями Олимпиады.
Настоятель знаменитого храма Киёмидзу-дэра в Киото Мори Сэйхан представил победивший иероглиф в виде каллиграфической надписи во время церемонии, проходившей на галерее храма. 81-летний священник писал этот иероглиф в таких обстоятельствах уже в четвёртый раз, а всего он проводил церемонию в двадцать седьмой раз с момента начала проведения конкурса в 1995 году, когда «иероглифом года» стал 震 (син, «тряска») в связи с сильным землетрясением Хансин-Авадзи, которое произошло в Кобе в начале того же года.
Голосование за иероглифы, которые лучше всего представляют уходящий год, проводится с помощью открытки, лично в книжных магазинах и библиотеках, а также через Интернет. Победивший 金 лишь с небольшим отрывом обогнал соперника, набрав 10 422 голоса против 10 304, отданных за 輪 (рин, «кольцо») – ещё один связанный с Играми иероглиф, который вышел на первое место в 2013 году, когда Токио был выбран в качестве места проведения Игр 2020 года. Первая десятка 2021 года выглядит следующим образом.
|1
|金 (кин / канэ)
|Золото, деньги
|10 422
|2
|輪 (рин / ва)
|Кольца
|10 304
|3
|楽 (гаку, раку / таносий)
|Простота, веселье
|6165
|4
|変 (хэн / кавару, каэру)
|Меняться, странный
|5605
|5
|新 (син / атарасий)
|Новый
|4738
|6
|翔 (сё / тобу, какэру)
|Прыжок, полёт
|3577
|7
|希 (ки / марэ)
|Редкий, необычный
|2941
|8
|耐 (тай / таэру)
|Выдерживать, выносить, терпеть
|2923
|9
|家 (ка, кэ / иэ, ути)
|Дом, семья
|2814
|10
|病 (бё: / ямаи)
|Болезнь
|2812
Продолжающаяся пандемия COVID-19 определила несколько иероглифов первой десятки, в том числе занявший четвёртое место 変 (хэн, «изменение»), входящий в сочетание хэнъи-кабу (変異株), «мутантный штамм» вируса SARS-CoV-2 – как, например, дельта или омикрон, и оказавшийся на десятом месте 病 (бё:), «болезнь». Иероглиф 家 (ка, иэ) со значением «семья» или «дом» многие назвали в связи с тем, что люди продолжали самоизолироваться дома, чтобы избежать заражения.
Впервые в десятке лучших появился 翔 (сё:), выбранный многими из-за имени суперзвезды Высшей бейсбольной лиги Отани Сёхэя, который также определил победителя конкурса на «слово года».
Фотография к заголовку: настоятель храма Киёмидзу-дэра Мори Сэйхан пишет иероглиф года 金 13 декабря 2021 г. в храме Киёмидзу-дэра в Киото (© Кёдо цусин)