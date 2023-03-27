В области семейного права время в Японии остановилось

Патриархальные представления ушедшей эпохи сохранились в Гражданском кодексе Японии, что делает его международным анахронизмом в таких областях семейного права, как опека над детьми после развода и однополые браки. Эксперт по семейному праву Ниномия Сюхэй критикует медленный прогресс Японии и блокирование реформ консерваторами из правящей партии.

Тень патриархальных систем эпохи Мэйдзи продолжает нависать над японским обществом, поскольку консервативная группа в правящей Либерально-демократической партии Японии пытается блокировать такие очевидно необходимые реформы, как совместная опека над детьми, сохранение разных фамилий после вступления в брак и однополые браки, что обособляет Японию от сложившейся международной практики гражданского права.

Политические вмешательства в последнюю минуту

В конце августа подкомитет по семейному законодательству Законодательного совета Министерства юстиции должен был завершить работу над промежуточным проектом, который предусматривал введение «совместной опеки», что позволило бы обоим родителям иметь право опеки над детьми после развода. Но публикация отчёта была отложена из-за ожесточённых возражений группы политиков ЛДП, которые жаловались, что он не отражает диапазон мнений внутри партии. Хотя правительство пообещало представить законопроект о пересмотре соответствующих разделов Гражданского кодекса после периода общественного обсуждения, остаётся неясным, будет ли реформа проходить гладко.

Между тем Япония остаётся единственной страной в мире, где супружеские пары по закону обязаны носить одну фамилию. Правительство впервые разработало законопроект, разрешающий использование отдельных фамилий, в 1996 году. С тех пор реформа не просто застопорилась, но фактически разворачивается назад.

Под сильным давлением глубоко расколотой ЛДП правительство пересмотрело свой Пятый базовый план по обеспечению гендерного равенства, опубликованный в декабре 2020 года. В пересмотренном варианте было опущено обещание продвигать обсуждения, направленные на введение «системы возможного использования двух фамилий», и добавлена фраза о необходимости действовать «с пониманием истории системы использования одной фамилии, которая является неотъемлемой частью системы регистрации семьи, и в полной мере учитывать принцип единства семьи, влияние на детей и наилучшие интересы пары».

Более того, в проводимый правительством опрос общественного мнения по семейному праву были внесены значительные изменения, предположительно под давлением консервативных политиков, стремящихся повлиять на результаты. В версии опроса 2021 года (опубликованной Кабинетом министров в марте 2022 года) новый пункт был вставлен непосредственно перед вопросом об использовании отдельных фамилий. В новом вопросе респондентам предлагалось указать, какое именно негативное влияние может оказать на ребёнка то, что их родители носят разные фамилии. Среди вариантов ответа: «Будет утрачено чувство единства семьи, и здоровое воспитание ребёнка будет затруднено». Такая манипуляция возымела желаемый эффект. В 2021 году доля сторонников возможности выбора фамилии упала до рекордно низкого уровня (28,9%), и это обратная тенденция по сравнению с самой высокой долей в предыдущем опросе, проведённом в 2017 году (42,5%).

Таким образом, консервативное меньшинство произвольно вмешалось в официальные предложения, планы и опросы общественного мнения, которые противоречат его собственной позиции. Это одна из главных причин, по которой японское семейное право и само японское общество становятся все более изолированными анахронизмами в современном мире.

Устаревшая концепция «незаконнорождённости»

Безусловно, не все изменения были регрессивными. К примеру, реформа Гражданского кодекса приблизила семейное законодательство Японии к стандартам ООН и западным стандартам в области прав человека, приняв поправки к положению, отрицающему равные права наследования для детей, рождённых в браке и вне его.

Гражданский кодекс Мэйдзи устанавливал, что доля наследования незаконнорождённого ребёнка составляла половину доли законного ребёнка, и это положение было сохранено после пересмотра Кодекса в декабре 1947 года. Целью было поддержать и поощрить институт брака. В течение многих лет Организация Объединённых Наций призывала Японию устранить это неравенство, напоминая, что это нарушает Конвенцию о правах ребёнка и другие договоры по правам человека.

В сентябре 2013 года Большая коллегия Верховного суда Японии постановила, что дискриминация в отношении детей, рождённых вне брака, в связи с разделом наследства нарушает конституционную гарантию равенства перед законом, заявив: «Недопустимо ставить ребёнка в невыгодное положение по причине того, что его или её родители не были женаты, и это обстоятельство ребёнок не может ни выбрать, ни исправить. Каждого ребёнка следует уважать как личность и гарантировать его или её права». В декабре 2013 года дискриминационное положение было отменено, и, наконец, были установлены равные права наследования.

Тем не менее, различие между «законными» и «незаконнорождёнными» детьми сохраняется в стандартной японской форме регистрации рождения, где требуется указать либо одну категорию, либо другую. Это является символом уважения к юридическому институту брака и идее различения детей в зависимости от семейного положения их родителей.

В Японии брак, рождение и воспитание детей по-прежнему неразрывно связаны. Уровень внебрачной рождаемости составил всего 2,3% по состоянию на 2019 год, по сравнению с 40-50% в Европейском союзе в целом. Во Франции этот показатель составляет 59,7%, хотя в большинстве случаев дети рождаются в фактических браках или «PACS» (зарегистрированных партнёрствах). Европа, упразднив понятие «незаконности» рождения, смогла добиться равенства между детьми по закону, разорвав связь между традиционным браком и защитой детей. Это подводит нас к вопросу о совместной опеке.

Совместная опека

В Японии родители имеют совместную опеку над каждым из своих детей до тех пор, пока они состоят в браке. Но в случае развода, только один родитель может получить опеку над ребёнком. Сегодня Япония — одна из немногих стран в мире с системой единоличной опеки.

В Конвенции о правах ребёнка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, чётко сказано, что дети имеют право на заботу со стороны родителей независимо от того, разведены они или нет, и что родители несут совместную ответственность за заботу и развитие своих детей. В 1990-х годах в соответствии с Конвенцией страны Европы и США перешли перешли на правовую систему, в которой совместная опека после развода является принципом, а единоличная опека — исключением в случаях жестокого обращения с детьми и т.д. Совместная опека также доступна в Южной Корее, Китае и Тайване.

Самая большая проблема единоличной опеки заключается в том, что она, как правило, приводит к разрыву отношений между ребёнком и родителем, не являющимся опекуном. В Японии в подавляющем большинстве случаев единоличная опека над всеми детьми предоставляется матери. Согласно опросу, проведённому Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения в 2016 году, только в 29,8% семей одиноких матерей поддерживались постоянные контакты между детьми и отцом. Только 24,3 % семей продолжали получать алименты от отца.

Одной из функций закона является определение поведенческих норм. Закрепление понятия «совместной опеки» в законе создаёт правовую основу для продолжения взаимодействия между разведёнными родителями и их детьми, разделения расходов по уходу за ребёнком и так далее. Это создаёт основу для вовлечения обоих родителей в процесс принятия решений — с учётом пожеланий ребёнка — касающихся образования детей, их здоровья и других жизненно важных вопросов, ведя к тому, чтобы совместное принятие таких решений могло стать нормой в нашем обществе.

Совместное принятие решений, в котором оба родителя участвуют на равной основе, является основной предпосылкой совместной опеки. Противники этой системы обеспокоены тем, что она поставит под угрозу матерей-одиночек и их детей в случае, если бывший супруг склонен к жестокости. Конечно, мы должны признать, что преимущества совместной опеки сводятся на нет в ситуациях домашнего насилия или жестокого обращения с детьми, или же когда процесс раздельного проживания или развода порождает непримиримое недоверие или отчуждение. Вот почему процедуры развода по взаимному согласию, на долю которых приходится около 90% всех разводов в Японии, должны включать механизмы поддержки и безопасности. Они должны включать обязательные занятия по совместному участию в воспитании, направление на консультацию в случаях психической нестабильности и предоставление возможности арбитража судом по семейным делам в случае непримиримых разногласий, а также способы проверки на предмет бытового насилия и установления единоличной опеки, если это необходимо для обеспечения безопасности ребёнка. Мы должны создать социальную и правовую базу для установления совместной опеки в качестве нормы и перевести отношения в семье и между родителями и детьми на подход, ориентированный на ребёнка.

Однако даже при таких реформах семейное законодательство Японии будет безнадёжно отставать от времени до тех пор, пока оно не разрешит парам сохранять отдельные фамилии после вступления в брак и не признает однополые браки.

Право на своё имя

В Японии брак считается официальным, когда он зарегистрирован в семейном реестре, или косэки, одной из сторон (обычно мужа). Согласно статье 750 Гражданского кодекса, одна из сторон (как правило, женщина) должна принять фамилию партнёра. Если это требование не будет выполнено, муниципальное учреждение, где хранится косэки, не примет заявление о регистрации брака.

По состоянию на 2020 год 95,3% японских супружеских пар использовали фамилию мужа. Требование к супружеским парам выбирать одну фамилию приводит к передаче имени по мужской линии, сохраняя таким образом патриархальный образ мышления. Положение об однополых браках ограничивает свободу наших граждан вступать в брак и подрывает принцип равных прав в браке.

Верховный суд постановил, что это положение Гражданского кодекса является конституционным. Тем не менее, он также подтвердил (в другом контексте), что человек имеет право на то, чтобы его знали и обращались к нему по его или её собственному имени. В постановлении от 16 февраля 1988 года Верховный суд заявил: «Имя человека... является основой уважения личности и символом его или её индивидуальности. Право на собственное имя входит в число моральных прав индивида» (решение Третьей судебной коллегии, дело № 1311, 1988 год). Принуждение изменить свою фамилию нарушает моральные права и личное достоинство человека.

Сегодня японская женщина может вписать свою девичью фамилию в скобках после своего «зарегистрированного» (после вступления в брак) имени в свою идентификационную карточку налогоплательщика, паспорт или водительские права. Но такие удостоверения личности не соответствуют международным стандартам. Более того, фамилия, внесённая в семейный реестр, по-прежнему используется для целей налогообложения и социального страхования, для банковских счетов, кредитных карт, авиабилетов, контрактов на мобильную связь, регистрации бизнеса и регистрации опекунства над взрослыми.

В ходе общественных опросов, проведённых по случаю разработки Пятого базового плана по обеспечению гендерного равенства, от двадцатилетних женщин были получены следующие комментарии.

«Я хочу, чтобы то, что я считаю своим именем, было моим настоящим именем, а не просто моей девичьей фамилией в скобках».

«В настоящее время я подумываю о браке, но я разрываюсь, потому что не могу смириться с тем, что мне придётся сменить свою фамилию. Я думаю, что проблема с нынешней системой заключается в том, что один из нас должен пойти на жертву, если другая сторона не хочет менять свою фамилию».

Япония в настоящее время является единственной страной, которая по закону требует, чтобы супружеские пары носили одну и ту же фамилию. Этот закон — пережиток ушедшей эпохи, когда муж был единственным кормильцем и главой семьи. Он не отражает реалии общества, стремящегося к гендерному равенству, в котором семьи с двумя кормильцами и совместная ответственность за воспитание детей стали нормой.

Защита прав меньшинств

17 марта 2021 года окружной суд Саппоро постановил, что действующий Гражданский кодекс и Закон о регистрации семьи, которые не предусматривают однополых браков, нарушают гарантированное Конституцией равенство граждан. В своём постановлении судья заявила, что сексуальная ориентация, как и гендер и раса, — это то, что нельзя выбрать или изменить по своему желанию, и что гомосексуалы, таким образом, имеют право на те же юридические льготы, что и гетеросексуалы.

Япония в настоящее время является единственной страной «Большой семёрки», в которой люди одного пола не могут вступать в брак. Однополые браки признаны в 33 странах и территориях по всему миру, от Нидерландов (с апреля 2001 года) до Кубы (с сентября 2022 года). В 2019 году Тайвань стал первой азиатской страной, легализовавшей однополые союзы. Целью института брака заключается является не рождение и воспитание детей, а правовая защита совместной жизни пары. Признание однополых браков является неотъемлемым аспектом процесса освобождения людей от социального принуждения в отношении воспроизводства и разделения труда по гендерным признакам.

Безусловно, люди, которые хотят вступить в брак с представителями того же пола, составляют меньшинство населения Японии. Как, впрочем, и женщины, желающие сохранить свои фамилии после вступления в брак. Вот почему они так остро осознают противоречия и неравенство социального устройства Японии. Общество, в котором легко жить меньшинствам, — это общество, в котором процветает разнообразие, толерантность и инклюзивность, и в котором легко жить всем. Пришло время внести поправки в японское семейное законодательство с учётом этого идеала.

Фотография к заголовку: Пары, подающие петицию о сохранении отдельных законных фамилий после вступления в брак, направляются в Верховный суд в Токио 23 июня 2021 года. Высший суд отклонил их просьбу, оставив в силе решение 2015 года, подтверждающее конституционность правового положения, обязывающего супружеские пары использовать одну фамилию (© Jiji)