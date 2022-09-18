В Японии 64% опрошенных высказались за возможность супругам иметь разные фамилии, и всего 18,3% настаивают на сохранении принципа «одна семья – одна фамилия»Общество
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Иноуэ Куми, глава Бюро по продвижению общей политики Рэнго, прокомментировал результаты опроса: «Мы обнаружили, что многие люди терпимо относятся к использованию супругами разных фамилий».
Опрос проводился онлайн в течение двух дней в июле 2022 года. Было получено 1000 ответов от работающих мужчин и женщин по всей стране в возрасте от 20 до 59 лет с учётом гендерного и возрастного распределения.
Согласно результатам опроса, 18,3% респондентов дали ответ «Я хочу, чтобы у нас с мужем была одинаковая фамилия. Другие пары тоже должны иметь одну фамилию», 31,7% – «Я хочу, чтобы у нас с мужем была одинаковая фамилия. Всё равно, живут ли другие пары с одной фамилией или с разными», и 32,3% – «Я хочу, чтобы была возможность выбирать, принимать ли одну фамилию на двоих или разные. Всё равно, живут ли другие пары с одной фамилией или с разными». Таким образом, возможность для супругов носить разные фамилии признают 64%, и ещё 17,7% от общего числа ответили, что не знают.
Среди ответивших 57,8 % мужчин и 70,2 % женщин не придают значения тому, используют ли супруги одну фамилию или разные. Чаще всего так отвечали женщины в возрасте 20-29 лет (73,6%).
Кроме того, 40% женщин в возрасте 20-29 лет, 33,6% мужчин в возрасте 20-29 лет, 36% женщин в возрасте 30-39 лет и 35,2% мужчин в возрасте 30-39 лет заявили, что хотели бы иметь возможность выбирать разные фамилии для супругов в браке.
На вопрос, что бы они сделали, если бы супружеские пары имели возможность носить разные фамилии, 39,3% не состоящих в браке и 62,3% состоящих в браке респондентов ответили, что хотели бы иметь одну фамилию с партнёром по браку, разница составляет 23 процентных пункта. С другой стороны, только 9,3% не состоящих в браке и 8,8% состоящих в браке респондентов однозначно выразили желание иметь разные фамилии с партнёром.
Фотография к заголовку: PIXTA
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