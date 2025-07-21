Китайская община в Японии растёт за счёт студентов и богачей

Китайская община в Японии продолжает расти – в последние годы к ней всё чаще присоединяются студенты и состоятельные мигранты, ищущие стабильности за пределами Китая.

Волны новой миграции из Китая

Число китайцев, проживающих в Японии, растёт, и к концу 2024 года их общая численность достигла 870 000 человек, что в 2,6 раза больше, чем было в 2000 году. Некоторые из них – представители четвёртого или пятого поколения эмигрантов, живущих в китайских кварталах таких городов, как Йокогама и Кобе. Однако эта статья посвящена синкакё, или «новоприбывшим китайцам», которые обосновались в Японии после реформ 1978 года, когда Китай стал более открытым, а также более поздним син-синкакё – «новым новоприбывшим», и отличиям между этими группами



Магазин в Икэбукуро, Токио, торгующий китайскими продуктами. Поблизости находится множество китайских ресторанов. 21 марта 2025 г. (© Nippon.com)

На волне экономических реформ в Китае первыми оттуда прибыли в основном стипендиаты государственных программ в области естественных наук старше 30 лет. В 1980-х годах к ним присоединились молодые студенты в возрасте от двадцати лет, в том числе изучающие гуманитарные науки. Многие вернулись в Китай после окончания учёбы, но некоторые остались и стали синкакё. Одна моя знакомая приехала в Японию в 1985 году, чтобы присоединиться к своему мужу, который учился здесь. Она поступила в японский университет и прожила в Японии 40 лет. Её друзья принадлежат к тому же поколению, им за 60, а некоторые уже на пенсии.

Когда они только приехали, между Японией и Китаем существовала огромная разница в доходах, поэтому даже элитным студентам, финансируемым государством, приходилось подрабатывать, в том числе заниматься физическим трудом. Усердно изучая японский язык и прилагая усилия для интеграции в японское общество, многие из них сделали здесь успешную карьеру. Некоторые из них, чьи родители в Китае уже скончались, получили японское гражданство и намерены остаться здесь навсегда.

В 1990-е и 2000-е годы резко возросло число студентов, обучавшихся за свой счёт, и трудовых мигрантов. Сейчас им 40-50 лет. Многие из них приехали в Японию в 20-летнем возрасте, учились в университете и свободно владеют японским языком. Они также хорошо понимают правила и обычаи японского общества, во многом потому, что им нужно было быстро адаптироваться, учитывая, что в то время в Японии было не так много китайцев. Их дети, выросшие в Японии (второе поколение), в большинстве своём являются носителями японского языка.

Около 270 000 человек, что составляет примерно треть китайцев, обосновавшихся в Японии, живут в Токио, – но поколение, прибывшее в 1990-е и 2000-е годы, всё чаще переезжает в соседние префектуры, такие как Сайтама, Канагава и Тиба. Например, более половины жителей государственного жилого комплекса «Сибадзоно» в Кавагути, Сайтама, – выходцы из Китая.

Что изменилось после пандемии

У недавно прибывших из Китая совершенно иные мотивы и обстоятельства, чем у их предшественников. Это люди, которые приехали в Японию после 2017 года, когда правительство Си Цзиньпина начало ужесточать контроль над китайским обществом, при том, что страна приобрела беспрецедентное экономическое влияние. Их численность резко возросла после пандемии COVID-19, и они явно принадлежат к более молодой и зажиточной группе населения.

Новые иммигранты получают визы не только для обучения и работы, но и для ведения бизнеса в Японии. По данным иммиграционной службы, по состоянию на конец 2023 года 19 000 граждан Китая в Японии имели визы бизнес-менеджеров. Возраст недавно прибывших сильно различается – от двадцати до шестидесяти лет, причём большинство студентов принадлежат к поколению Z.

С начала 2010-х годов число китайцев, желающих поступить в японские университеты, увеличилось. Реагируя на спрос, стали появляться подготовительные курсы, и теперь в таких районах, как Такаданобаба в Токио, есть много курсов для поступления в университеты, ориентированных на китайских учащихся. Поскольку одних японских языковых школ недостаточно для подготовки к экзаменам, большинство китайских студентов посещают как языковые школы, так и подготовительные курсы.



Реклама подготовительной школы для китайцев, обещающая успешное в поступление в престижные вузы, включая Токийский университет. Такаданобаба, 21 марта 2025 г. (© Nippon.com)

Иностранные студенты, планирующие получить высшее образование, стремятся поступить в элитные национальные университеты, такие как Токийский университет и Университет Киото, а также в престижные частные учебные заведения, которые хорошо известны в Китае, например Университет Васэда. Также среди китайских студентов резко возросла популярность художественных специальностей. Возможно, это связано с тем, что такие аниме, как «Драгонболл», «Рыцари Зодиака», «Ван-Пис» и «Слэм-данк», были чрезвычайно популярны в Китае с конца 1990-х годов. Многие из тех, кто вырос на этих сериалах и восхищается работами основателя студии «Гибли» Миядзаки Хаяо и режиссёра лент «Судзумэ» и «Твоё имя» Синкая Макото, теперь приезжают в Японию изучать анимацию, кинопроизводство и искусство. Современные художники, такие как Нара Ёситомо и Мураками Такаси, также очень популярны в Китае.

Раньше родители иностранных студентов советовали им выбирать практичные специальности, связанные с бизнесом, экономикой, правом, естественными науками и техникой, но теперь, когда они финансово обеспечены, они с большей готовностью поддерживают личные устремления своих детей.

В статье, опубликованной 8 февраля в «Никкэй симбун», подробно рассказывалось о продолжающемся росте числа китайских студентов в японских художественных вузах. В таких учебных заведениях, как Киотский университет Сэйка и Киотский университет искусств, они составляют около 70% всех иностранных студентов. Хотя в Китае есть известные художественные вузы, к примеру, Центральная академия изящных искусств, их количество невелико по сравнению с населением страны, и поступить в них очень сложно. Это делает идею обучения в Японии – на родине многих известных творцов – более привлекательной для многих молодых китайцев. По словам преподавателей подготовительных курсов, этим студентам не нужны подработки, так как они экономически обеспечены и живут на деньги, которые им присылают из Китая богатые родители. Во время подготовки этой статьи я общалась со студентами, которые получают таким образом более 500 000 йен в месяц.

Бегство от неопределённости

Помимо студентов, в последние годы значительно увеличилось число представителей среднего класса и состоятельных китайцев всех возрастов, переезжающих в Японию. Это связано не с интересом к экономике или обществу Японии, а скорее с желанием избежать ограничительной политики Китая, проводимой во время кампании по борьбе с COVID-19 в 2021 и 2022 годах, которая ужесточила государственный контроль за передвижением и информацией. Ощущение того, что они оказались в ловушке в условиях экономического спада, побудило многих покинуть страну либо в целях защиты от рисков, либо беспокоясь о будущем своих детей.

Во время карантина в Шанхае, который продолжался с конца марта по конец мая 2022 года, в Китае стало популярным слово 润 (ран). В китайском языке оно означает «выгодный» или «увлажнять», а его произношение напоминает английское run, бежать. Это слово стало использоваться как жаргонное выражение, означающего бегство в поисках лучшей жизни. Многие выбрали для него Сингапур и западные страны, а другие – Японию, где уже сформировалась китайская община, на которую они могли рассчитывать. Среди других преимуществ Японии называются использование китайских иероглифов для письма, более привычная и безопасная среда Восточной Азии, относительная ценовая доступность и социальная стабильность. Дополнительным стимулом стало смягчение визовых требований японским правительством.



Высотный кондоминиум в Тоёсу, Токио. Такие резиденции пользуются популярностью у богатых китайцев, живущих в Японии. Февраль 2023 г. (© Накадзима Кэй)

Представители состоятельного класса продают свою недвижимость в Китае или используют часть своих финансовых активов для покупки роскошных высотных зданий в центре Токио. Среди них – хорошо образованные руководители корпораций, и многие негативно относятся к нынешнему политическому руководству Китая. Эти «новые новоприбывшие» занимают высокое социальное положение в стране с более развитой экономикой, чем Япония. Те, кто владеет компаниями или поддерживает личные связи в Китае, регулярно курсируют между двумя странами. Хотя сейчас они живут в Японии, это не значит, что они намерены остаться здесь навсегда.

Новая группа прибывших меньше по численности, чем предыдущие поколения эмигрантов-китайцев, но они обладают экономическим влиянием и в курсе последних событий в Китае, поэтому имеют весомый голос в сообществе. Если политическая система Китая не изменится, миграция в Японию и другие страны, вероятно, продолжит расти.

Фотография к заголовку: Реклама учебных заведений для китайских студентов в Такаданобаба, Токио. 21 марта 2025 г. (© Nippon.com)