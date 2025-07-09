Истинная подоплёка кризиса императорского рода: множество препятствий к браку молодых членов императорской семьи

Пока члены императорского рода стареют, правящие и оппозиционные партии, подискутировав о возможностях упрочения императорской системы, снова отложили окончательное решение. Тем временем члены императорского рода подвергались серии жестоких нападок в сети, а проблема до сих пор не решена.

Нежелание Либерально-демократической партии решать «неудобную» проблему

Правящие и оппозиционные партии неоднократно проводили обсуждения методов, гарантирующих стабильность престолонаследия, но пересмотр Закона об императорском доме, который должен был быть представлен спикером и вице-спикером Палаты представителей и Палаты советников и принят в ходе очередной сессии парламента, заканчивающейся в конце июня, так и не состоялся.

Основными темами дискуссий были 1) должны ли женщины-члены императорского дома оставаться в составе дома после замужества, и 2) следует ли принимать в состав членов дома через усыновление мужчин-потомков упразднённых ветвей императорского дома. В конце мая главный советник ЛДП Асо Таро и лидер Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико согласились отложить решение по второму пункту, который является конституционно проблематичным и вызывает сильное общественное сопротивление, и отдать приоритет первому.

Что касается первого пункта, то обе стороны расходятся во мнениях относительно того, смогут ли женщины императорского дома сами выбирать, оставаться ли в составе дома, а также разные мнения существуют в отношении супругов и детей этих женщин – вводить ли их в состав членов дома. Однако стороны согласились попытаться продвинуться вперёд хотя бы на шаг в решении этой проблемы, которая была заморожена в течение многих лет.

Однако в начале июня Асо заявил, что не может согласиться с тем, чтобы отложить второй пункт на потом. Нода сказал, что тот намеренно смешал все карты. Спикер Палаты представителей Нукага Фукусиро заявил, что хотел бы достичь соглашения на внеочередной сессии парламента этой осенью, но это, вероятно, будет невозможно.

За последние 20 лет я наблюдал за дебатами по вопросу обеспечения стабильности престолонаследия на политической арене и считаю, что истинное намерение Либерально-демократической партии, подкреплённое консервативными взглядами тех, кто упорно настаивает на престолонаследии по мужской линии, состоит в том, чтобы ничего не делать. Для них действующий Закон об Императорском доме, в котором чётко прописано престолонаследие по мужской линии, является наилучшим, и они не видят необходимости каких-либо изменений.

Однако если они продолжат настаивать на наследовании по мужской линии, есть высокая вероятность того, что линия наследников престола в будущем прервётся, и число членов императорской семьи явно уменьшается. Опросы общественного мнения также показывают, что немалая доля людей выступает за женщину на посту императора. Поскольку политики не могут уйти от ответственности, ничего не делая, они создают алиби, проводя обсуждения с экспертами и оппозиционными партиями, но в конце концов упорно откладывают решение этого вопроса. Несмотря на их заявления по пункту 2, то есть о возвращении в состав императорского дома потомков его ветвей, упразднённых после войны, они не провели никаких конкретных исследований. Похоже, они сами не испытывают энтузиазма по этому поводу – вероятно, потому что всерьёз и не хотят воплотить это в реальность.

Собираются ли они просто сидеть и ждать, пока императорская линия естественным образом прервётся? Я думаю, большинство из них думают: «Ответственность лежит не на нас, ныне живущих. Пусть решают политики тех времён, когда положение станет действительно отчаянным». У тех, кто серьёзно обеспокоен будущим императорского дома, такое отношение вызывает разочарование, но лишь немногие мудрые люди осознают то, о чём когда-то сказал воин и художник Ватанабэ Кадзан (1793-1841): «Глядя на то, что происходит перед глазами, не забывайте планировать на сто лет вперёд».

Принц Микаса предсказал трудности поиска супругов для членов императорского дома

Однако даже если в ходе текущих обсуждений удастся прийти к согласию, Закон об императорском доме будет изменён в соответствии с пунктом 1, и это будет использовано в качестве основы для обеспечения возможности наследования престола как мужчинам, так и женщинам, я считаю, что кризис, связанный с престолонаследием, сохранится практически без изменений.

Самый большой вопрос заключается даже не в том, будет ли линия наследования мужской или женской, а в том, смогут ли те, кто имеет право наследовать трон, вступить в брак. Существует опасность, что члены императорской семьи не смогут найти себе супругов.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния объявило в июне, что общий коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,15, что стало новым рекордно низким показателем, и исследования показывают, что на 80% снижение рождаемости связано с отказом от вступления в брак. Помимо экономических факторов, этому способствуют изменения во взглядах на брак и семью. Около 1990 года доля людей, которые оставались неженатыми на протяжении всей своей жизни, составляла около 5% как для мужчин, так и для женщин, но опрос 2020 года показал, что этот показатель увеличился примерно до 30% для мужчин и около 20% для женщин.

Сейчас, когда императорский род в его довоенном составе и аристократия больше не существуют, члены дома должны искать супругов среди обычных людей, и нынешняя ситуация, которую можно назвать «ледниковым периодом браков», не может не отразиться на императорском доме.

Первым предвидел этот «супружеский кризис» и забил тревогу покойный принц Микаса Такахито, старший член императорского дома.

В 2004 году, когда принцу Микасе исполнилось 88 лет, он появился на радиопрограмме и рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его мать, императрица Тэймэй, когда она присоединилась к императорскому дому, в том числе связанных с обычаями императорского двора. Он сказал, что сейчас, когда «СМИ поднимают шум», «людям, которые могли бы оказаться в таком положении в будущем, будет страшно», и предсказал, что возникнут ещё большие трудности.

«Обычному человеку сложно стать супругом члена дома. Например, в случае с королевой Великобритании Елизаветой, хотя ситуация в наших странах похожая, супруга выбирают из того же королевского семейства или из аристократии, но в Японии система пэрства (кадзоку) была отменена после войны. Думая об этом сейчас, понимаешь, что это и стало началом заката императорской системы. Поэтому даже если бы у нас престол заняла женщина, я думаю, вряд ли кто-то из нынешних японцев решился стать её супругом».

Принц Микаса однозначно поддержал возможность наследовать престол для женщин, но предсказал, что самым большим препятствием станет нехватка потенциальных супругов, сказав: «Настоящая проблема заключается в том, к чему это приведёт. Если она на всю жизнь останется одинокой – это ведь тоже плохо. Мне кажется, это большая проблема».

С ростом популярности старшей дочери императорской семьи, принцессы Айко, всё чаще говорят о «женщине-императоре» или «императрице Айко». Возможно, осознавая это, многие оппозиционные законодатели, в частности, выражают двойственные мнения – например, поддерживая идею женщины на императорском престоле, выступают против наследования императорского титула по женской линии. Является ли это поводом для обвинений в гендерной дискриминации?

Это удобное мнение для сторонников превосходства мужской линии наследования. Даже если допустить, чтобы женщина взошла на престол, она окажется всего лишь тупиковой ветвью, если её потомки не смогут наследовать титул, и это, по сути, то же, что и отстаивать наследование престола только мужчинами.

Императорский дом – это живые люди, и им нужны человеческие условия

Эти люди сам не замечают того, что, отстаивая такое мнение, они игнорируют человеческие права тех, кто унаследует императорский титул, и их супругов, ещё больше сужая возможности для сохранения императорского рода. Если женщина-императрица и её супруг не имеют права передать трон своим детям, как они и их дети будут воспринимать смысл своего существования? Имеет смысл попробовать себе это представить.

Проблема найти супруга серьёзна как для мужчин, так и для женщин императорского дома. Однако в случае с мужчиной, который станет супругом женщины на императорском престоле, или же женщины императорского дома, ожидаются особые трудности, поскольку обычные граждане никогда не сталкивались с подобной ситуацией.

Если посмотреть на зарубежные примеры, мы увидим, что в Нидерландах до нынешнего короля на протяжении предыдущих трёх правлений правили королевы. Супруг правившей до него королевы Беатрикс, принц-консорт Клаус, страдал депрессией. Принц Бернхард, супруг предыдущей королевы Юлианы, оказался замешан в скандале с получением взяток от Lockheed.

Я не намерен использовать эти примеры, чтобы показать проблематичность признания за женщинами права наследовать трон. При этом полагаю, что нам следует обдумать возможные последствия того, что какой-то мужчина станет супругом императрицы или женщины императорского дома при том, что японское общество долгое время отводило женщинам роль домохозяек.

Здесь стоит указать на ограничения на профессиональную жизнь и экзистенциальные переживания о смысле своего существования. Императрица Масако, до замужества собиравшаяся делать дипломатическую карьеру, после вступления в брак с наследным принцем стала страдать психическим заболеванием, при этом её дочь не имеет права наследовать трон. С подобными же проблемами могут столкнуться и мужчины, если вступят в брак с женщинами императорского дома и сами войдут в его состав.

Повторюсь, опасения по поводу психического истощения супругов членов императорского дома одинаково касаются как мужчин, так и женщин. Помимо возможного «шума в СМИ», о котором говорил принц Микаса, ещё более серьёзной проблемой является распространение информации онлайн – в социальных сетях и на других платформах. Хотя репортажи еженедельных журналов, которые смешивают факты и вымысел, бывают возмутительны, но хочется верить, что такая устоявшаяся коммерческая журналистика имеет хотя бы какие-то минимальные этические стандарты.

Напротив, никакие моральные критерии не относятся к информации, которую размещают в социальных сетях анонимные лица, не несущие ответственности за правдивость фактов. В отличие от обычных граждан, император и члены императорского дома не выступают с опровержениями и не подают иски о клевете. Кому-то даже доставляет удовольствие размещать публикации с нападками на авторитет императорского дома.

Жители Японии уже видели волны нападок сначала на Митико (сейчас – почётная императрица Митико), потом на Масако (сейчас – императрица Масако), а позже – бум критических обсуждений ветви императорского дома Акисино, начавшийся того, что принцесса Мако и Комуро Кэй объявили о помолвке. Попробуйте представить себя, членов своей семьи, родственников или друзей в положении супруга члена императорского дома – вероятно, немногие восприняли бы такую ситуацию без всяких опасений.

До сих пор мы, пожалуй, слишком легкомысленно относились к тому очевидному факту, что члены императорского дома тоже являются людьми. Это привело к кризису, в результате которого само существование императорского дома как символа национального единства оказалось под угрозой.

Если мы хотим сохранить систему императора-символа, мы должны немедленно приступить к работе по превращению императорского дома в гуманное пространство, в котором обычные граждане могут чувствовать себя комфортно. Если же продолжать навязывать такую систему, среду обитания и обязательства подчинения, которые обычные граждане считают невыносимыми, то это лишь приблизит конец линии наследования императорского титула.

Фотография к заголовку: принц Хисахито (слева), старший сын принца Акисино, и принцесса Айко, старшая дочь императора и императрицы (все фотографии Jiji Press)