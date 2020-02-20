Потребление ферментированных соевых бобов (натто) снижает риск смерти: данные Национального онкологического исследовательского центра Японии

О пользе натто и вообще продуктов из ферментированных соевых бобов говорят давно, и результаты недавнего исследования научно подтверждают благоприятное влияние таких продуктов на здоровье.

Исследовательская группа Национального онкологического исследовательского центра проверила связь между риском смертности и количеством потребляемых человеком продуктов из сои и ферментированных соевых бобов (натто, мисо). Результаты исследования были опубликованы 29 января 2020 года в онлайн-версии научного журнала BMJ; учёные предполагают, что увеличение потребления ферментированных продуктов из сои связано со снижением риска смерти.

Как сообщают учёные, содержащиеся в сое белки, клетчатка, минералы и изофлавоны особенно слабо разрушаются при приготовлении именно ферментированных продуктов. Подобные сообщения о благотворном влиянии этих продуктов ранее публиковались, но пока эта тема изучена недостаточно и таких исследований немного.

В ходе исследования использовались результаты наблюдения за состоянием здоровья примерно 90 000 человек обоих полов на протяжении 15 лет; на момент начала обследований им было от 45 до 74 лет. По данным анкетирования о пищевых привычках были подсчитаны ответы на вопрос, касающийся потребляемом количестве продуктов из сои и ферментированных соевых продуктов, результаты поделены на 5 равных по количеству групп, на основе чего выясняли связь со смертностью.

Данные показывают, что явной связи между общим количеством потребляемых соевых продуктов и смертностью не наблюдается, однако же и у мужчин, и у женщин общая смертность тем ниже, чем больше они потребляли ферментированных продуктов. У мужчин и женщин группы с наибольшим потреблением этих продуктов (около 50 граммов в день) смертность оказалась на 10% ниже, чем у группы с наименьшим потреблением (около 13 граммов в день). 50 граммов – это примерно одна упаковка натто.

При анализе по причинам смерти связи между смертностью от онкологических заболеваний и количеством потребляемых соевых продуктов связь не наблюдалась, однако у мужчин и женщин отмечено снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы (инсульты, инфаркты) с ростом потребления натто.

Исследовательская группа уже публиковала данные исследования, показавшего снижение общей смертности и риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний с увеличением доли растительных белков в общем количестве потребляемых калорий, а о нынешних результатах учёные пишут, что среди соевых продуктов, являющихся основным источником растительных белков, ферментированные продукты могут особенно влиять на снижение риска смерти. Поскольку это особое японское блюдо, его потребление может быть одной из причин высокой продолжительности жизни японцев.

Фотография к заголовку: Натто с рисом (Nishihama/PIXTA)

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