Жидкое молоко для кормления детей в Японии помогает снизить нагрузку на родителей

Весной 2019 года началось производство и продажа жидкого молока для кормления детей, которое проще подготовить к употреблению – не нужно растворять концентрат в горячей воде. Опрос многоплодных матерей показал, что примерно у 90% грудное вскармливание проходит непросто, а около 70% ответили, что жидкое молоко облегчает жизнь.

Японское общество до- и послеродового ухода и поддержки воспитания детей вместе с Японским обществом поддержки многоплодных матерей с января по февраль 2020 года провели опрос, охвативший 112 многоплодных матерей с детьми в возрасте до одного года. Исследование было призвано выяснить, как проходит стресс от грудного вскармливания при наличии нескольких детей, и как применение жидкого молока меняет поведение и сознание родителей. На каждого ребёнка предоставили по 180 бутылочек с жидким молочным продуктом и попросили использовать их в течение 2 недель, а также провели онлайн-опрос до и после опыта.

В Японии доля многоплодных родов составляет около 1% в общем количестве.

В ходе опроса до раздачи жидкого молока спрашивали о том, с какими сложностями приходится сталкиваться при уходе за детьми. 50% опрошенных кормили грудью, 48,2% – молочными смесями, и около половины тех и других считали это утомительным. Ввиду того, что при уходе за несколькими детьми увеличивается количество кормлений, на вопрос о том, насколько сильно ощущается стресс при грудном вскармливании, 43,8% ответили «очень сильно», а 44,6% дали ответ «довольно сильно». Оказалось, что около 90% матерей испытывают из-за этого стресс.

Кроме того, перед раздачей молока спросили, кто ещё обычно участвует в кормлении детей дома, и задали такой же вопрос тем, кто действительно использовал жидкое молоко для кормления. Если до раздачи во вскармливании участвовал супруг или партнёр в 81,3% случаев, то после их доля выросла до 92,0%. В 34,8% случаев до раздачи молока кормить помогали родители матери, после – в 46,4% случаев.

До и после раздачи респондентов спрашивали, насколько спокойно они себя чувствуют при уходе за детьми. До использования молока «очень» и «в достаточной мере» ответили в 47,4% случаев, после – в 74,2% случаев, то есть этот показатель вырос примерно на 26 пунктов.

Обе опрошенные группы, как кормящие грудью, так и те, кто кормили смесями, отметили, что жидкое молоко легче подготовить к кормлению, чем сухое молоко, оно помогает разнообразить питание, благодаря чему в значительной степени способствует отходу от жёстко установленного типа кормления. Наличие в любое время жидкого молока под рукой даёт матери чувство комфорта, и это также способствует её полноценной жизни.

Фотография к заголовку: Taka / PIXTA

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