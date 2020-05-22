В Японии провели первую в мире клеточную трансплантацию ребёнку, это также первая пересадка полученных из стволовых клеток материалов пациенту с болезнью печени
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Токио, 21 мая (Jiji Press). Японский национальный центр здоровья и развития ребенка заявил, что он осуществил первую в мире пересадку клеток, полученных из эмбриональных стволовых клеток, ребёнку.
Это также первая в мире пересадка клеток, полученных из стволовых клеток, пациенту с болезнью печени, и первая подобная пересадка в Японии.
По данным национального института, ребенок родился с нарушением цикла мочевины, его печень не была способна расщеплять аммиак.
В октябре прошлого года ребенка госпитализировали в институте после приступа через два дня после рождения. На шестой день после рождения 190 миллионов клеток печени, созданных из стволовых клеток, ввели в кровеносные сосуды, ведущие к печени. Пять месяцев спустяполучивший ткани печени от отца ребёнок был выписан.
В институте ещё четыре пациента ожидают операции, и подобный метод, возможно, будет применим и при других болезнях печени.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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