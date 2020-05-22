В Японии провели первую в мире клеточную трансплантацию ребёнку, это также первая пересадка полученных из стволовых клеток материалов пациенту с болезнью печени

Новости

Токио, 21 мая (Jiji Press). Японский национальный центр здоровья и развития ребенка заявил, что он осуществил первую в мире пересадку клеток, полученных из эмбриональных стволовых клеток, ребёнку.

Это также первая в мире пересадка клеток, полученных из стволовых клеток, пациенту с болезнью печени, и первая подобная пересадка в Японии.

По данным национального института, ребенок родился с нарушением цикла мочевины, его печень не была способна расщеплять аммиак.

В октябре прошлого года ребенка госпитализировали в институте после приступа через два дня после рождения. На шестой день после рождения 190 миллионов клеток печени, созданных из стволовых клеток, ввели в кровеносные сосуды, ведущие к печени. Пять месяцев спустяполучивший ткани печени от отца ребёнок был выписан.

В институте ещё четыре пациента ожидают операции, и подобный метод, возможно, будет применим и при других болезнях печени.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме