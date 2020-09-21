Коэффициент использования отпуска по уходу за ребёнком в 2019 году в Японии: 83% у женщин, 7,48% у мужчин

С момента введения системы отпусков по уходу за ребенком в 1991 году прошло уже 30 лет. Однако отпуск по уходу за ребёнком всё ещё берёт менее 10% мужчин.

Как показывают результаты базового исследования равной занятости Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, процент использования отпуска по уходу за ребенком в 2019 финансовом году составил 7,48% для мужчин, что на 1,32 пункта выше, чем в предыдущем году, и 83% для женщин, что на 0,8 пункта выше показателя 2018 года. Заметна тенденция к росту, но процент мужчин остаётся низким.

Опрос проводился на 6029 предприятиях с пятью и более сотрудниками по всей стране, из которых с 3460 предприятий получены релевантные ответы. Опрос касался женщин и мужчин, у которых родился ребёнок в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года и которые начали брать отпуск по уходу за ребенком к 1 октября 2019 года.

Коэффициент использования отпусков составлял 0,56% для мужчин и 70,6% для женщин в 2004 году, 15 лет назад, а 10 лет назад, в 2009 году – 1,72% для мужчин и 85,6% для женщин. В течение этого периода министерство расширило систему отпусков по уходу за ребёнком для мужчин, увеличив период отпуска, когда оба родителя берут отпуск по уходу за ребёнком, и увеличив размер пособия по уходу за ребенком.

Если рассмотреть зависимость системы отпусков от масштаба компании, то увидим, что количество предприятий, где установлена система таких отпусков, не изменилось среди компаний с 30 и более сотрудниками, составив 93,2%, как и в 2017 финансовом году, а среди предприятий, где работает более 5 человек, оно выросло на 4,1% до 79,1%. При детальном рассмотрении видно, что чем крупнее компании, тем больше среди них тех, которые ввели такую систему. У фирм с 500 и более сотрудниками этот показатель составляет 99,8%, с 100-499 сотрудниками – 98,8%, с 30-99 сотрудниками – 91,9%, с 5-29 сотрудниками – 76,1%.

До какого возраста ребёнка применяется система отпусков? На предприятиях, где такая система существует, чаще всего, в 56,7% случаев (52,2% в 2017 финансовом году), она применима до момента, когда ребёнку исполняется 2 года, как и предусмотрено законом. Норма менее 2 лет установлена в 33,0% случаев (36,3% в 2017 г.), а от 2 до 3 лет – в 7,5% (9,2%) компаний, которые ввели такую систему.

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