Поступившие на работу в период эпидемии в Японии чувствуют себя бодрее: меньше стресса от общения в компании

Поступившие на работу в период эпидемии в Японии чувствуют себя бодрее: меньше стресса от общения в компанииОбщество Здоровье
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Токийская рекрутинговая компания Recruit Management Solutions с апреля 2015 года по февраль 2021 года собрала данные о 23000 человек, ежегодно анализируя состояние новых сотрудников после прихода в компании.
Состояние определяется через анализ мотивированности и ощущения нагрузки, о которых сообщают сами респонденты. Они характеризуют состояние, относя его к одной из пяти категорий – бодрое, бодрое (с оговорками), удовлетворительное, предкритическое и тяжёлое.
В среднем, судя по данным, собранным за шесть лет, большинство новых сотрудников были полны надежд и энергии сразу после прихода в компанию, но во второй половине первого года их активность постепенно снижалась.
Сравнивая изменение состояния сотрудников в течение финансового года, можно увидеть, что процентная доля сотрудников в хорошем состоянии постепенно снижается за годовой период, и почти одна и та же траектория сохранялась в течение пяти лет с 2015 по 2019 финансовый год.
Однако в 2020 финансовом году по сравнению со средним годом больше сотрудников долго сохраняли бодрость, и очень немногие люди характеризовали своё состояние как тяжёлое или предкритическое. К февралю, ближе к концу финансового года, общее количество бодрых и бодрых с оговорками людей составило 85,6%, это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Поколение, выросшее в окружении цифровых технологий, легко адаптировалось к онлайн-обучению и удалённой работе и смогло провести свой первый год в хорошем состоянии, не уставая от отношений на работе.
В Recruit Management Solutions комментируют результаты исследования, отмечая, что людям не приходится встречаться со многими начальниками и коллегами и они меньше устают на рабочем месте в краткосрочной перспективе, однако есть и негативные последствия – сокращение общения приводит к тому, что они меньше ощущают профессиональный рост, лишены возможности получить опыт реального присутствия и могут испытывать сложности с построением отношений с людьми на рабочем месте.
Фотография к заголовку: PIXTA