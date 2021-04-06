В Японии начался 2021 финансовый год: как изменения повлияют на жизнь и работу?

1 апреля в Японии начался новый финансовый год. Какие перемены нас ждут и как они повлияют на жизнь людей?

Со сменой финансового года в Японии многое меняется. Рассмотрим основные перемены в финансовом и юридическом плане.

В магазинах цены будут указывать, включая налог

С апреля 2014 года действовала временная мера, позволяющая указывать цену без налога на потребление, когда налог вырос с 5% до 8%, и её действие закончилось 31 марта 2021 года. Это облегчит понимание конечной цены товара потребителями, но розничные торговцы обеспокоены тем, что это выглядит так, как будто цены выросли.

Снижение цен в магазинах одежды Uniqlo и GU

Сети «быстрой моды» Uniqlo и GU реагируют на изменения в правилах маркировки, оставляя указанные цены без изменений, но теперь цена включает налог, то есть конечная цена снижается на 9%.

Уменьшение государственных пенсионных пособий

Государственные пенсионные пособия уменьшились на 0,1%, это первое сокращение за четыре года. Полное ежемесячное пособие по программе всеобщего пенсионного обеспечения (кокумин нэнкин), которая распространяется на самозанятых и некоторых других лиц, составит 65 075 йен, что на 66 йен меньше, чем в предыдущем году. По программе «пенсий социального обеспечения» (косэй нэнкин) для корпоративных служащих, полное ежемесячное пособие, выплачиваемое паре супругов, уменьшится на 228 йен до 220 496 йен.

Возможность работать до 70 лет

Компании должны стремиться удерживать на работе сотрудников, которые хотят работать до 70 лет, хотя никаких штрафных санкций за неисполнение не предусматривается. Правительство стремится снизить бремя социальных выплат за счёт увеличения числа пожилых работников.

Равная оплата за равный труд в небольших компаниях

Законодательство, запрещающее необоснованное неравенство между постоянными сотрудниками и работающими на непостоянной основе, теперь распространяется не только на крупные компании, но и на малый и средний бизнес.

Фотография к заголовку: этикетка с указанием цены с учётом налогов (© Nippon.com)

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