Размер государственных пенсионных пособий в Японии в 2021 финансовом году сократится на 0,1%

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Токио, 22 января (Jiji Press). Япония сократит государственные пенсионные пособия на 0,1% по сравнению с предыдущим годом в 2021 финансовом году из-за низких цен и заработной платы, как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Первое за четыре года сокращение начнётся с пособий за апрель, которые будут выплачивать пенсионерам в июне.

Полное ежемесячное пособие по программе всеобщего пенсионного обеспечения (кокумин нэнкин), которая распространяется на самозанятых и некоторых других лиц, составит 65 075 йен, что на 66 йен меньше, чем в предыдущем году. По программе «пенсий социального обеспечения» (косэй нэнкин) для корпоративных служащих, полное ежемесячное пособие, выплачиваемое паре супругов, уменьшится на 228 йен до 220 496 йен.

Правительство корректирует уровни государственных пенсионных пособий на основе годовых колебаний цен и изменений заработной платы за последние три года.

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