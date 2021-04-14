Национальные праздники в 2022 году: надежды на окончание эпидемии и путешествия на Золотой неделе

Локальные меры по предотвращению распространения нового коронавируса, введённые в префектурах Токио, Осака, Киото, Хёго, Окинава и Мияги, будут действовать до конца Золотой недели (в Токио – до 11 мая). Инфекция постепенно распространяется и в районы, где не введены такие меры, и ситуация остаётся нестабильной. Второй год подряд эпидемия мешает нормальному проведению праздников в конце апреля и начале мая. Мы надеемся, что в 2022 году уже можно будет без опасений отправиться в путешествие.

Календарь национальных праздников 2022 года выглядит следующим образом (праздники 2021 года смотрите здесь):

Национальные праздники Даты в 2022 году Новый год 1 января (сб) День совершеннолетия 10 января (пн) * День основания государства 11 февраля (пт) * День рождения императора 23 февраля (ср) День весеннего равноденствия 21 марта (пн) * День Сёва 29 апреля (пт) * День конституции 3 мая (вт) День зелени 4 мая (ср) День детей 5 мая (чт) День моря 18 июля (пн) День гор 11 августа (чт) День почитания старших 19 сентября (пн) * День осеннего равноденствия 23 сентября (пт) * День спорта 10 октября (пн) * День культуры 3 ноября (чт) День благодарности труду 23 ноября (ср)

Составлено Nippon.com по информации Кабинета министров Японии. Знаком * отмечены трёхдневные выходные.

Новогодние выходные приходятся на субботу и воскресенье, со вторника – рабочие дни

Окончание рабочего года 28 декабря 2021 года приходится на вторник, а конец года и новогодние каникулы офисных работников и служащих начнутся в среду, 29 числа. Первые три дня Нового года совпадают с выходными в конце недели, работа начинается 4 января, во вторник, поэтому новогодние каникулы будут немного короче, около недели. Однако через четыре дня после новогодних праздников снова три выходных подряд!

Золотая неделя: если взять оплачиваемые выходные, можно устроить долгие каникулы!

На Золотой неделе два трёхдневных ряда праздников, с 29 апреля по 1 мая и с 3 по 5 мая. Между ними есть рабочий день, но если взять выходной, можно хорошо отдохнуть. К сожалению, из-за нового коронавируса по всему миру сейчас очень многие люди не могут путешествовать, но будем надеяться, что после вакцинации в следующем году Золотая неделя будет насыщенной и интересной.

Летние выходные – как обычно

В 2020 и 2021 годах День моря, День спорта и День гор были перенесены из-за Закона о специальных мерах в связи с Олимпийскими играми, но в 2022 году праздники вернутся к обычным датам.

Два трёхдневных периода выходных осенью

На Серебряной неделе 2022 года День почитания старших приходится на понедельник, а День осеннего равноденствия – на пятницу, благодаря чему получится два трёхдневных периода выходных дней. Если взять оплачиваемый отпуск, можно отдыхать больше недели и вдоволь попутешествовать, если к тому времени удастся справиться с эпидемией.

Фотография к заголовку: PIXTA

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