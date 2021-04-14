Национальные праздники в 2022 году: надежды на окончание эпидемии и путешествия на Золотой неделе

Национальные праздники в 2022 году: надежды на окончание эпидемии и путешествия на Золотой неделеОбщество
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Календарь национальных праздников 2022 года выглядит следующим образом (праздники 2021 года смотрите здесь):
|Национальные праздники
|Даты в 2022 году
|Новый год
|1 января (сб)
|День совершеннолетия
|10 января (пн) *
|День основания государства
|11 февраля (пт) *
|День рождения императора
|23 февраля (ср)
|День весеннего равноденствия
|21 марта (пн) *
|День Сёва
|29 апреля (пт) *
|День конституции
|3 мая (вт)
|День зелени
|4 мая (ср)
|День детей
|5 мая (чт)
|День моря
|18 июля (пн)
|День гор
|11 августа (чт)
|День почитания старших
|19 сентября (пн) *
|День осеннего равноденствия
|23 сентября (пт) *
|День спорта
|10 октября (пн) *
|День культуры
|3 ноября (чт)
|День благодарности труду
|23 ноября (ср)
Составлено Nippon.com по информации Кабинета министров Японии. Знаком * отмечены трёхдневные выходные.
Новогодние выходные приходятся на субботу и воскресенье, со вторника – рабочие дни
Окончание рабочего года 28 декабря 2021 года приходится на вторник, а конец года и новогодние каникулы офисных работников и служащих начнутся в среду, 29 числа. Первые три дня Нового года совпадают с выходными в конце недели, работа начинается 4 января, во вторник, поэтому новогодние каникулы будут немного короче, около недели. Однако через четыре дня после новогодних праздников снова три выходных подряд!
Золотая неделя: если взять оплачиваемые выходные, можно устроить долгие каникулы!
На Золотой неделе два трёхдневных ряда праздников, с 29 апреля по 1 мая и с 3 по 5 мая. Между ними есть рабочий день, но если взять выходной, можно хорошо отдохнуть. К сожалению, из-за нового коронавируса по всему миру сейчас очень многие люди не могут путешествовать, но будем надеяться, что после вакцинации в следующем году Золотая неделя будет насыщенной и интересной.
Летние выходные – как обычно
В 2020 и 2021 годах День моря, День спорта и День гор были перенесены из-за Закона о специальных мерах в связи с Олимпийскими играми, но в 2022 году праздники вернутся к обычным датам.
Два трёхдневных периода выходных осенью
На Серебряной неделе 2022 года День почитания старших приходится на понедельник, а День осеннего равноденствия – на пятницу, благодаря чему получится два трёхдневных периода выходных дней. Если взять оплачиваемый отпуск, можно отдыхать больше недели и вдоволь попутешествовать, если к тому времени удастся справиться с эпидемией.
Фотография к заголовку: PIXTA