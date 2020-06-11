Праздники и выходные в Японии в 2021 году: перенос выходных дней в связи с Олимпиадой в Токио

Праздники и выходные в Японии в 2021 году: перенос выходных дней в связи с Олимпиадой в ТокиоОбщество
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Из-за глобального распространения нового коронавируса Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были отложены на лето 2021 года, из-за чего решено перенести праздничные дни 2021 года. День моря (обычно 3-й понедельник июля) перенесли на четверг 22 июля, день перед церемонией открытия Олимпийских игр. День спорта (обычно 2-й понедельник октября) перенесен на день церемонии открытия, 23 июля, День гор, обычно 11 августа, перенесли на 8 августа (воскресенье), день церемонии окончания Игр, благодаря чему 9 июля, понедельник, станет выходным днём.
Ниже мы приводим список выходных и праздничных дней 2021 года (праздники 2020 года перечислены здесь).
|Национальные праздники
|Даты в 2021 году
|Новый год
|1 января (пт)
|День совершеннолетия
|11 января (пн)
|День основания государства
|11 февраля (чт)
|День рождения императора
|23 февраля (вт)
|День весеннего равноденствия
|20 марта (сб)
|День Сёва
|29 апреля (чт)
|День конституции
|3 мая (пн)
|День зелени
|4 мая (вт)
|День детей
|5 мая (ср)
|День моря*
|22 июля (чт)
|День спорта*
|23 июля (пт), церемония открытия Олимпийских игр
|День гор*
|8 августа (вс), церемония закрытия Игр
|Выходной
|9 августа (пн, перенос Дня гор)
|День почитания старших
|20 сентября (пн)
|День осеннего равноденствия
|23 сентября (чт)
|День культуры
|3 ноября (ср)
|День благодарности труду
|23 ноября (вт)
Составлено Nippon.com по информации Кабинета министров на веб-сайте правительства Японии. Знаком * отмечены праздники, которые переносят только в 2021 году.
Новогодние праздники заканчиваются в воскресенье, понедельник 4 января – рабочий день
«День завершения работы» 28 декабря 2020 года приходится на понедельник, офисные работники и сотрудники государственных учреждений начинают отдыхать со вторника 29 декабря. Так как три новогодних дня приходятся на пятницу, субботу и воскресенье, работа начинается 4 января, в понедельник, новогодние каникулы немного короче, чем обычно, около недели. Однако всего через неделю нас ждут ещё три выходных дня подряд.
Золотая неделя: если взять оплачиваемые выходные, можно отдохнуть подольше!
В период Золотой недели будет пять выходных подряд, с 1 по 5 мая. Если вы возьмёте оплачиваемый отпуск в рабочие дни между выходными и праздничными днями, вы сможете отдохнуть подольше. В 2020 году этот период не ощущался как обычные праздники – людей просили воздерживаться от выхода из дома без необходимости, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Будем надеяться, что в мае 2021 года нас ждёт приятный отдых.
Летние выходные в 2021 году
В соответствии с Законом о специальных мерах День моря, День спорта и День гор переносят (только в этом году), чтобы день церемонии открытия и день до неё, день церемонии закрытия и следующий день были выходными. Благодаря этому в июле будет 4 выходных подряд, а в августе – 3 выходных подряд.
Выходные в сентябре
В 2021 году День почитания старших – понедельник, и День осеннего равноденствия – четверг. В календаре выходные разнесены не очень удобно, но есть три выходных подряд 18-20 сентября, и если, например, взять выходной 24 сентября, то появится ещё четыре выходных подряд. Череда выходных дней поможет восстановить силы после жаркого летнего сезона.
Примечание: 29 мая Кабинет министров решил пересмотреть Закон о специальных мерах для Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы перенести праздничные дни для удобства проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио.
Фотография к заголовку: PIXTA
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