Праздники и выходные в Японии в 2021 году: перенос выходных дней в связи с Олимпиадой в Токио

Золотая неделя, выходные в конце апреля и начале мая, прошли под лозунгом «Остаёмся дома!» – очень многие даже не просто отказались от планов путешествий, но вообще почти не выходили из дома, и наверняка рассчитывают интересно отдохнуть в следующем году. Само собой, уверенно прогнозировать ход событий мы не можем, но всё же посмотрим, какие выходные нас ждут в 2021 году.

Из-за глобального распространения нового коронавируса Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были отложены на лето 2021 года, из-за чего решено перенести праздничные дни 2021 года. День моря (обычно 3-й понедельник июля) перенесли на четверг 22 июля, день перед церемонией открытия Олимпийских игр. День спорта (обычно 2-й понедельник октября) перенесен на день церемонии открытия, 23 июля, День гор, обычно 11 августа, перенесли на 8 августа (воскресенье), день церемонии окончания Игр, благодаря чему 9 июля, понедельник, станет выходным днём.

Ниже мы приводим список выходных и праздничных дней 2021 года (праздники 2020 года перечислены здесь).

Национальные праздники Даты в 2021 году Новый год 1 января (пт) День совершеннолетия 11 января (пн) День основания государства 11 февраля (чт) День рождения императора 23 февраля (вт) День весеннего равноденствия 20 марта (сб) День Сёва 29 апреля (чт) День конституции 3 мая (пн) День зелени 4 мая (вт) День детей 5 мая (ср) День моря* 22 июля (чт) День спорта* 23 июля (пт), церемония открытия Олимпийских игр День гор* 8 августа (вс), церемония закрытия Игр Выходной 9 августа (пн, перенос Дня гор) День почитания старших 20 сентября (пн) День осеннего равноденствия 23 сентября (чт) День культуры 3 ноября (ср) День благодарности труду 23 ноября (вт)

Составлено Nippon.com по информации Кабинета министров на веб-сайте правительства Японии. Знаком * отмечены праздники, которые переносят только в 2021 году.

Новогодние праздники заканчиваются в воскресенье, понедельник 4 января – рабочий день

«День завершения работы» 28 декабря 2020 года приходится на понедельник, офисные работники и сотрудники государственных учреждений начинают отдыхать со вторника 29 декабря. Так как три новогодних дня приходятся на пятницу, субботу и воскресенье, работа начинается 4 января, в понедельник, новогодние каникулы немного короче, чем обычно, около недели. Однако всего через неделю нас ждут ещё три выходных дня подряд.

Золотая неделя: если взять оплачиваемые выходные, можно отдохнуть подольше!

В период Золотой недели будет пять выходных подряд, с 1 по 5 мая. Если вы возьмёте оплачиваемый отпуск в рабочие дни между выходными и праздничными днями, вы сможете отдохнуть подольше. В 2020 году этот период не ощущался как обычные праздники – людей просили воздерживаться от выхода из дома без необходимости, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Будем надеяться, что в мае 2021 года нас ждёт приятный отдых.

Летние выходные в 2021 году

В соответствии с Законом о специальных мерах День моря, День спорта и День гор переносят (только в этом году), чтобы день церемонии открытия и день до неё, день церемонии закрытия и следующий день были выходными. Благодаря этому в июле будет 4 выходных подряд, а в августе – 3 выходных подряд.

Выходные в сентябре

В 2021 году День почитания старших – понедельник, и День осеннего равноденствия – четверг. В календаре выходные разнесены не очень удобно, но есть три выходных подряд 18-20 сентября, и если, например, взять выходной 24 сентября, то появится ещё четыре выходных подряд. Череда выходных дней поможет восстановить силы после жаркого летнего сезона.

Примечание: 29 мая Кабинет министров решил пересмотреть Закон о специальных мерах для Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы перенести праздничные дни для удобства проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио.

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