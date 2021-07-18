В Японии 30% людей играют в игры на смартфоне больше часа в день, 80% из них платят до 3000 йен в месяц за игры

Когда мы смотрим на людей в поезде, то замечаем, что большинство людей смотрят в свои смартфоны. Возможно, кто-то читает электронную версию газеты по дороге на работу, кто-то спешит ответить на сообщение, но очень многие из них просто увлечены игрой.

Из-за коронавируса прекратились вечеринки, даже в праздничные дни нас просят оставаться дома, и от нечего делать рука сама тянется к смартфону.

Токийская компания Neo Marketing опросила 800 мужчин и женщин в возрасте от 10 до 59 лет, которые когда-либо играли в игры для смартфонов, и выяснила, что многие посвящают играм от 10 до 30 минут, либо от 30 минут до часа в день – таких ответов было получено больше всего. При этом около 30% людей тратят больше часа на игры в будние дни, и почти 40% – в выходные.

52,3% респондентов ответили, что никогда не платили в играх для смартфонов, и более 40% когда-либо делали покупки в игре. Покупка игровых предметов составила 30,6%, а платная лотерея (случайная покупка предметов) – 22,1%.

Ежемесячные расходы на игры для смартфонов (в среднем за последние шесть месяцев) чаще всего, в 41% случаев, составляли 500 йен, всего же до 3000 йен платят 80% респондентов.

Самые популярные жанры игр, в которые играют на смартфонах, – паззлы, которые удобны, чтобы скоротать время, за ними следуют ролевые игры. В паззлы играли чаще люди старшего возраста, и чаще женщины, чем мужчины.

Фотография к заголовку: PIXTA

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