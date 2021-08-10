Острова Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, северная часть главного острова префектуры Окинава и остров Ириомотэ в преф. Окинава внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ряд островов на юге Японии были внесены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это 24-й объект Всемирного наследия в Японии и 5-й объект природного наследия среди них.

Важный регион сохранения биоразнообразия, новый объект природного наследия впервые за последние 10 лет

26 июля 2021 года на проводившемся онлайн заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было решено зарегистрировать острова Амами Осима, Токуносима, северную часть острова Окинава и остров Ириомотэ, рекомендованные Японией, в качестве объекта Всемирного природного наследия. Для префектуры Кагосима это второй объект Всемирного наследия после острова Якусима, для Окинавы – тоже второй случай после комплекса «Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю». В состав объекта природного наследия вошёл и остров Ириомотэ, где находятся самая южная и самая западная точки территории Японии.

Острова Рюкю раньше были частью Евразийского континента, но из-за движений земной коры в древности они были разделены и изолированы. Территория объекта Всемирного наследия, состоящая из четырёх островов и пяти районов, отличается богатой природой, такой как субтропические лавровые леса, мангровые леса, здесь сохраняется собственная экосистема. В Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) внесено 95 исчезающих видов: кролики Амами на островах Амами Осима и Токуносима, птица окинавский пастушок на севере Окинавы и кошка Ириомотэ на острове Ириомотэ. Район был оценен как чрезвычайно важный для сохранения биоразнообразия.



Кролик Амами, окинавский пастушок (фото: OCVB_K.PVB), кот Ириомотэ (фото: OCVB)

Правительство изначально планировало регистрацию на 2018 год, но отозвало её после получения от МСОП рекомендации об отсрочке. Для регистрации в 2020 году целевая область была пересмотрена, и было повторно отправлено рекомендательное письмо с акцентом на «биоразнообразие». Из-за вспышки нового коронавируса заседание Комитета всемирного наследия было отложено на один год. До этого памятник Всемирного природного наследия в Японии регистрировали 10 лет назад, в 2011 году, это были острова Огасавара (Токио).

На этом же заседании также были обсуждены археологические памятники периода Дзёмон, расположенные в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ и Акита, рекомендованные на 2021 год. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), консультативный орган ЮНЕСКО, заявил, что памятники показывают быт до-сельскохозяйственных поселений и сложную духовную культуру, а также демонстрируют определённый этап развития оседлого общества и его адаптацию к различным изменениям окружающей среды, рекомендовав их к регистрации, и количество объектов Всемирного наследия в Японии увеличилось до 25.

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

(* – природное наследие)

Фотография к заголовку: Поселение Саннай-Маруяма, особый исторический памятник национального значения, здесь находилось крупное поселение, существовавшее с середины до конца периода Дзёмон (Источник: JOMON JAPAN)

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