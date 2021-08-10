Острова Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, северная часть главного острова префектуры Окинава и остров Ириомотэ в преф. Окинава внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Острова Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, северная часть главного острова префектуры Окинава и остров Ириомотэ в преф. Окинава внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКОКультура
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Важный регион сохранения биоразнообразия, новый объект природного наследия впервые за последние 10 лет
26 июля 2021 года на проводившемся онлайн заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было решено зарегистрировать острова Амами Осима, Токуносима, северную часть острова Окинава и остров Ириомотэ, рекомендованные Японией, в качестве объекта Всемирного природного наследия. Для префектуры Кагосима это второй объект Всемирного наследия после острова Якусима, для Окинавы – тоже второй случай после комплекса «Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю». В состав объекта природного наследия вошёл и остров Ириомотэ, где находятся самая южная и самая западная точки территории Японии.
Острова Рюкю раньше были частью Евразийского континента, но из-за движений земной коры в древности они были разделены и изолированы. Территория объекта Всемирного наследия, состоящая из четырёх островов и пяти районов, отличается богатой природой, такой как субтропические лавровые леса, мангровые леса, здесь сохраняется собственная экосистема. В Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) внесено 95 исчезающих видов: кролики Амами на островах Амами Осима и Токуносима, птица окинавский пастушок на севере Окинавы и кошка Ириомотэ на острове Ириомотэ. Район был оценен как чрезвычайно важный для сохранения биоразнообразия.
Правительство изначально планировало регистрацию на 2018 год, но отозвало её после получения от МСОП рекомендации об отсрочке. Для регистрации в 2020 году целевая область была пересмотрена, и было повторно отправлено рекомендательное письмо с акцентом на «биоразнообразие». Из-за вспышки нового коронавируса заседание Комитета всемирного наследия было отложено на один год. До этого памятник Всемирного природного наследия в Японии регистрировали 10 лет назад, в 2011 году, это были острова Огасавара (Токио).
На этом же заседании также были обсуждены археологические памятники периода Дзёмон, расположенные в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ и Акита, рекомендованные на 2021 год. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), консультативный орган ЮНЕСКО, заявил, что памятники показывают быт до-сельскохозяйственных поселений и сложную духовную культуру, а также демонстрируют определённый этап развития оседлого общества и его адаптацию к различным изменениям окружающей среды, рекомендовав их к регистрации, и количество объектов Всемирного наследия в Японии увеличилось до 25.
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии
|Объект
|Дата регистрации
|1
|Буддийские памятники в районе Хорюдзи (преф. Нара)
|Декабрь1993
|2
|Замок Химэдзи (преф. Хёго)
· [Фото] Замки Японии
|Декабрь1993
|3
|Остров Якусима (преф. Кагосима) *
|Декабрь 1993
|4
|Сираками-Санти (преф. Аомори, Акита) *
|Декабрь 1993
|5
|Историческое наследие древней столицы Киото (Киото, преф. Сига)
· [Панорама 360°] Храм Киёмидзу-дэра ночью и днём
|Декабрь 1994
|6
|Исторические деревни Сиракава-го и Гокаяма (преф. Гифу, Тояма)
· [Панорама 360°] Япония во Всемирном наследии: историческая деревня Сиракава-го
|Декабрь 1995
|7
|Мемориал мира в Хиросиме (преф. Хиросима)
· [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
· Хиросима как памятник жизни
· Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
· Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире
|Декабрь 1996
|8
|Святилище Ицукусима (преф. Хиросима)
· [Видео] Всемирное наследие — святилище Ицукусима (замедленная видеосъёмка)
|Декабрь 1996
|9
|Историческое наследие древней столицы Нара (преф. Нара)
· [Фото] Удивительные встречи с оленями в древней столице
· Святилище Касуга в древней столице: город Нара, божества и олени
· Нара и Камакура: Великие будды
|Декабрь 1998
|10
|Буддийские и синтоистские храмы Никко (преф. Тотиги)
· Ворота Ёмэймон в знаменитом святилище Никко Тосёгу открылись после реставрации
|Декабрь 1999
|11
|Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю (преф. Окинава)
|Декабрь 2000
|12
|Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)
|Июль 2004
|13
|Полуостров Сирэтоко (о. Хоккайдо) *
|Июль 2005
|14
|Серебряные рудники Ивами и культурный ландшафт (преф. Симанэ)
|Июнь 2007
|15
|Хираидзуми – храмы, сады и места археологических раскопок, представляющих буддизм Чистой Земли (преф. Иватэ)
· Всемирное наследие Японии: Золотой храм Тюсондзи в Хираидзуми
· [Видео] Всемирное наследие: Хираидзуми
|Июнь 2011
|16
|Острова Огасавара (округ Токио) *
|Июнь 2011
|17
|Гора Фудзи – объект поклонения и источник артистического вдохновения (преф. Яманаси, Сидзуока)
· Гора Фудзи
· Самое высокогорное святилище в Японии: Фудзисан Хонгу Сэнгэн-тайся
· [Фото] Гора Фудзи и Новогодние пожелания!
· Миниатюрные горы Фудзи в Токио
· Сон о Фудзи приносит счастье: японская традиция «первого сна в новом году»
· Гора Фудзи в истории японской культуры (1): Фудзи и искусство
|Июнь 2013
|18
|Шелкопрядильная фабрика Томиока и объекты, связанные с производством шёлка (преф. Гумма)
· Шелкопрядильная фабрика Томиока стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
|Июнь 2014
|19
|Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока)
· [Панорама 360°] Остров-призрак Гункандзима – руины, где ещё недавно бурлила жизнь
|Июль 2015
|20
|Архитектурное наследие Ле Корбюзье: выдающийся вклад в модернизм (Национальный музей западного искусства в Токио)
|Июль 2016
|21
|Остров Окиносима в Мунаката и связанные с ним места поклонения
|Июль 2016
|22
|Памятники «скрытого христианства» в Нагасаки и Амакуса
· Архипелаг Гото в Нагасаки и история «тайных христиан»
· Природная красота и старинные церкви островов Гото (видео)
|Июль 2018
|23
|Группа курганов Модзу-Фуруити: могильные холмы древней Японии
|Июль 2019
|24
|Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ (префектура Кагосима, префектура Окинава) *
|Июль 2021 г.
|25
|Археологические памятники Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита)
|Июль 2021 г.
(* – природное наследие)
Фотография к заголовку: Поселение Саннай-Маруяма, особый исторический памятник национального значения, здесь находилось крупное поселение, существовавшее с середины до конца периода Дзёмон (Источник: JOMON JAPAN)