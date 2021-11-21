Родители в Японии во время работы по дому часто отвлекают детей просмотром видео на YouTube; иногда дети смотрят видео более 4 часов в день

Родители в Японии во время работы по дому часто отвлекают детей просмотром видео на YouTube; иногда дети смотрят видео более 4 часов в деньОбщество Семья
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Опрос, проведенный токийской компанией aquwa, которая управляет семейным каналом «Sun Sun Kids TV» на YouTube, показывает, что видео на YouTube прекрасно успокаивают детей, когда родители заняты домашними делами. Компания опросила 38 000 человек через свой официальный сайт LINE-сервиса и получили релевантные ответы от примерно 500 человек.
На вопрос о том, в какое время чаще всего дети смотрят YouTube, чаще всего отвечали «с 16:00 до 18:00» (61,3%) и «с 19:00 до 21:00» (57,4%).
В отношении ситуаций, в которых детей отвлекали просмотром YouTube, то чаще это делают во время работы по дому (приготовления пищи и уборки (71,5%) и когда дети развлекаются в одиночку (62,8%). Таким образом, родители, вернувшись домой, стараются отвлечь детей YouTube, когда сами заняты домашними делами и не могут уделять им достаточно внимания.
На вопрос о ежедневном времени просмотра только 2,1% ответили «до 30 минут», а в 18,3% случаев – «4 часа и более». YouTube, похоже, прочно вошёл в жизнь семей с детьми.
Фотография к заголовку: PIXTA
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