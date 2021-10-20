Количество издевательств в школе снизилось на 15,6%: уменьшение возможностей общения у детей и рост числа отказов посещать школу

Количество издевательств в школе снизилось на 15,6%: уменьшение возможностей общения у детей и рост числа отказов посещать школуОбщество
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Согласно «Обзору проблемного поведения и отказов от школы», опубликованному Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, количество зарегистрированных случаев издевательств в начальных, средних и старших школах по всей стране в 2020 финансовом году составило 517 163. По сравнению с прошлым годом оно снизилось на 15,6%, это первое снижение за 7 лет. По данным министерства образования, к уменьшению издевательств привело сокращение учебных дней в связи с закрытием школ из-за коронавируса и уменьшение общения между детьми – например, из-за ограничений на клубную деятельность учеников.
Количество издевательств составило 420 897 в начальных, 80 877 в средних и 13 126 в старших школах. Самый распространенный тип издевательств – это «отказ в общении, высмеивание и злословие». Рекордным было количество издевательств с использованием компьютера или мобильного телефона, около 18 000 случаев.
Одновременно с этим количество детей, пропустивших 30 и более учебных дней из-за отказа посещать школу, увеличилось на 8,2% по сравнению с предыдущим годом до 196 127, что является самым высоким показателем за всю историю. Рост наблюдается восемь лет подряд. В начальной школе посещать школу оказывалось 63 350 человек, что на 18,7% больше, чем в предыдущем году, и в средней школе – 132 777 человек, на 3,8% больше. В школьной жизни из-за коронавируса появилось много ограничений, и это, вероятно, приводит к нарушению привычного ритма жизни.
Чтобы избежать заражения коронавирусом, 14 238 учеников начальной школы, 6667 учеников младших классов средней школы и 9328 учеников старших классов не посещали школу более 30 дней. Если такие отказы происходят с ведома опекунов, которые консультируются со школой, такие случаи рассматривают не как отказ от посещения, а как временную приостановку.
Фотография к заголовку: PIXTA
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