Число случаев издевательств в школах в Японии снизилось впервые за 7 лет

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Токио, 13 октября (Jiji Press). Количество случаев издевательств, выявленных в начальных и средних школах и других учебных заведениях в Японии, в 2020 финансовом году снизилось впервые за семь лет, сообщило министерство образования.

Согласно опросу, проведенному министерством, количество выявленных случаев издевательств за финансовый год, который закончился в марте этого года, составило 517 163, что на 15,6% меньше, чем годом ранее.

Число детей, которые пропустили как минимум 30 дней посещения начальной и неполной средней школы, поскольку отказывались ходить в школу, выросло на 8,2 процента до рекордного уровня в 196 127 человек.

По сообщению министерства, сокращение количества учебных дней, вызванное закрытием школ по всей стране в условиях распространения нового коронавируса, привело к уменьшению возможностей общения между учениками, особенно в связи с ограничением их кружковой деятельности.

Кроме того, во время пандемии был нарушен режим жизни детей, добавили в министерстве.

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