Отец покончившего с собой ребёнка призывает к изменению законодательства для пресечения издевательств в школе
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Г. Оцу, префектура Сига, 11 октября (Jiji Press). Отец мальчика, который покончил с собой в г. Оцу, префектура Сига, в 2011 году в возрасте 13 лет после издевательств в младших классах средней школы, требует пересмотра закона для искоренения издевательств в школе.
Даже после того, как в 2013 году был принят закон, направленный на предотвращение издевательств в школах, после самоубийства, с момента которого прошло 10 лет, «никаких изменений в сфере образования не наблюдается», сказал 56-летний отец.
Это «закон, который мой сын создал ценой своей жизни, – сказал отец. – Я провёл 10 лет с ощущением, как будто мой сын превратился в закон».
За последнее десятилетие он участвовал во многих мероприятиях, чтобы поддержать семьи людей, покончивших жизнь самоубийством из-за издевательств.
«Я вновь вижу, что сфера образования не изменилась за последнее десятилетие», – сказал он, отметив, что многие школы и советы по образованию скрывают документы, связанные с издевательствами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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