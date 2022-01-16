В Японии второй сезон подряд отмечена крайне низкая заболеваемость гриппом

Меры по предотвращению распространения COVID-19, похоже, приводят и к сильному снижению числа заражений гриппом в Японии второй сезон подряд.

Количество заражений гриппом в Японии находится на рекордно низком уровне второй сезон подряд.

Каждый год Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения публикует еженедельные данные о случаях заболевания гриппом в сезон заболеваемости – с сентября по май следующего года. Обычно с ноября наблюдается устойчивый рост числа случаев заражения, но количество зарегистрированных случаев в 2021-2022 годах, как и в предыдущем сезоне, остается крайне низким. Меры, принимаемые против COVID-19, в том числе использование масок и регулярное мытьё и дезинфекция рук, похоже, оказались эффективными и для профилактики гриппа.

Сравнение данных за последние семь сезонов показывает разницу с момента начала пандемии. Даже в 2015-2016 годах, когда до начала января было относительно мало случаев заболевания гриппом, уровень заболеваемости был значительно выше, чем в последние два сезона, как показано на втором графике.

В связи с низким уровнем заболеваемости в прошлом сезоне медицинские эксперты выразили обеспокоенность тем, что отсутствие коллективного иммунитета у населения в целом может в 2021-2022 годах привести к вспышке гриппозных инфекций наряду с COVID-19, но в настоящее время число случаев заражения остаётся даже на более низком уровне, чем в прошлом сезоне.

Записи Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения показывают, что самое позднее начало эпидемий гриппа приходилось на третью неделю следующего года сезона, как в сезоны 2004-2005 и 2006-2007 годов, то есть сохраняется возможность резкого роста числа заражений. Однако власти надеются, что тщательные меры против инфекции защитят как от COVID-19, так и от гриппа.

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