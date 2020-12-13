В Японии за десять недель осени выявлено всего 148 случаев заболевания гриппом

Число больных гриппом во всей стране, выявленных за десять недель с 31 августа, с 36-й до 45-й недели 2020 года, составило 148 человек. Среднее количество инфицированных за тот же период в последние пять лет с 2015 до 2019 года составляло около 17 000.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии ежегодно с сентября до мая проводит еженедельные подсчёты количества заболеваний гриппом. Согласно его данным, общее количество пациентов за десять недель с 1 сентября составило 148 человек по стране. Среднее общее количество пациентов за последние пять лет за тот же период составляло около 17 000 человек – таким образом, в 2020 году гриппом за этот период заболело менее 1% от среднего показателя.

Характеристики вспышек гриппа и количество заболевших меняются год от года. В 2019 году к моменту начала подсчёта количество пациентов превышало 3000 и через неделю, на 37-й неделе года достигло 5000. С другой стороны, в 2015 году их количество оставалось ниже 500, и даже к 45-й неделе оно составило 650.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, данные о гриппе с 2004 года показывают, что самое позднее начало вспышки гриппа наблюдалось на третьей неделе следующего года, как было в сезоны гриппа 2004-2005 и 2006-2007 годов, и существует вероятность дальнейшего быстрого увеличения количества пациентов, но пока оно находится на очень низком уровне – предполагают, что продолжающиеся с весны меры против заражения новым коронавирусом одновременно способствовали и профилактике гриппа.

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