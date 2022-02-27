Что делать с аккаунтами в соцсетях после смерти владельца? Около 70% жителей Японии хотели бы, чтобы их удалили

Мы живём в цифровом мире – пользуемся платными приложениями на смартфонах, подписываемся на e-mail-рассылки. Будут ли по-прежнему взимать деньги, если никто не отменит подписку после смерти? Кто-то не хочет, чтобы их родные читали личную переписку с друзьями, даже если в ней ничего секретного нет. В эпоху цифровых технологий формируется отношение к новому типу наследства – электронному.

В январе 2022 года токийская компания Rakuten Insight опросила 1000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет по всей стране о т. н. сюкацу, «деятельности по подготовке к концу». 4% сказали, что занимаются этим, 7% вскоре намерены заняться, и ещё 58,6% намерены заняться в своё время – таким образом, в такую деятельность вовлечены или планируют ей заняться около 70% от общего числа опрошенных.

Что же конкретно включает такая деятельность? Чаще всего называют приведение в порядок домашних вещей (60,9%), далее следует упорядочивание данных на ПК и смартфонах (39,8%), этот пункт сейчас вызывает больше беспокойства, чем распоряжение имуществом (31,9%).

Термин «цифровое наследство», обозначающее накопленные при жизни данные, сохранённые на компьютерах и смартфонах, а также данные, хранящиеся в Интернете, такие как учётные записи SNS и онлайн-банков, знает 41,8% опрошенных. Особенно заметен рост осведомлённости у мужчин по мере приближения к возрасту, когда они чувствуют потребность задуматься о смерти.

На вопрос о том, оставлять или удалять сообщения из приложений для обмена сообщениями и соцсетей, которые входят в понятие «цифрового наследства», около 70% респондентов-пользователей разных сервисов выразили желание, чтобы удалили всё.

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