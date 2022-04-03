Результаты опроса показывают, что квартиры в Токио становятся меньше и дороже

Тенденция к сокращению площади и росту цен квартир в многоквартирных домах в Токио продолжается с 2015 года.

В 2021 году около 60% проданных новых квартир в многоквартирных домах в столичном районе Токио стоили от 50 миллионов йен и выше, как показали результаты последнего исследования, проведенного компанией Recruit, проводящей ежегодный опрос покупателей кондоминиумов с 2001 года. По ценовым диапазонам приобретённых квартир видно, что 22% были в пределах от 50 миллионов йен до 60 миллионов йен, а 36% стоили 60 миллионов йен или больше. Результаты опроса показывают, что доля кондоминиумов стоимостью от 50 миллионов йен и выше значительно увеличилась с 2015 года.

Средняя цена квартиры в 2021 году составила 57,1 млн йен, что является самым высоким уровнем с момента проведения первого опроса в 2001 году. Одним из факторов, влияющих на цены, является то, что домохозяйства с общим годовым доходом в 10 млн йен и выше составляли 64% тех, кто покупал квартиру по цене 60 миллионов йен или более. Средняя цена квартир таких домохозяйств составляла 69,4 миллиона йен.

При этом средняя жилая площадь квартир в 2021 году составила 66 кв. м, что является наименьшим показателем с момента проведения первого исследования. Доля квартир с жилой площадью менее 70 квадратных метров составила 48% по сравнению с 23% в 2001 году, что отражает сохраняющуюся тенденцию к уменьшению жилой площади.

В ходе опроса, который проводился через различные онлайн-СМИ, выясняли ситуацию с покупкой новых квартир в префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, а также состояние дел у подрядчиков по продаже квартир. В 2021 году выборочная группа для исследования насчитывала 7289 единиц жилья в многоквартирных домах.

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