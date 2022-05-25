Визиты президентов США в Японию

Президент США Джо Байден 22 мая впервые с момента вступления в должность в 2021 году посетил Японию. Мы приводим данные о визитах президентов США в Японию в формате хронологической таблицы.

Президент Байден посетил Южную Корею и Японию и 23 мая встретился с премьер-министром Кисидой Фумио. 24 мая он примет участие в саммите Quad (Япония, США, Индия, Австралия), который состоится в Японии.

Джеральд Форд был первым действующим президентом США, посетившим Японию, его визит состоялся в 1974 году. С тех пор каждый из последующих президентов посещал Японию не менее двух раз, и семь раз происходили визиты президентов США в статусе государственного гостя. Президент Клинтон приезжал в Японию пять раз, больше, чем другие президенты.

Визит президента Рейгана на виллу премьер-министра Накасонэ Ясухиро «Хинодэ сансо» (1983 г.) и присутствие президента Буша-старшего на «Великой траурной церемонии императора Сёва» (1989 г.) произвели сильное впечатление на японский народ того времени.Примечателен был и визит президента Обамы в 2016 году, когда он посетил Мемориальный парк мира в Хиросиме.

Хронология визитов в Японию действующих президентов США

Джеральд Форд (1974-1977)

18-22 ноября 1974 г. Первый визит в Японию действующего президента США. Государственный гость. Встреча с премьер-министром Танакой Какуэем.

Джимми Картер (1977-1981)

24-29 июня 1979 г. Присутствовал на Токийском саммите. Государственный гость. Встреча с премьер-министром Охирой Масаёси. Встреча с жителями города Симода, префектура Сидзуока.

9-10 июля 1980 г. Присутствие на похоронах покойного премьер-министра Охиры.

Рональд Рейган (1981-1989)

9-12 ноября 1983 г. Государственный гость. Встреча с премьер-министром Накасонэ Ясухиро. Посещение виллы «Хинодэ сансо» в Токио.

2-7 мая 1986 г. Участие в Токийском саммите. Встреча с премьер-министром Накасонэ Ясухиро.

Джордж Буш-старший (1989-1993)

23-25 февраля 1989 г. Присутствие на похоронах императора Сёва.

7-10 января 1992 г. Государственный гость. Встреча с премьер-министром Миядзавой Киити. Во время официального обеда почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Билл Клинтон (1993-2001)

6-10 июля 1993 г. Участие в Токийском саммите, переговоры с премьер-министром Миядзавой.

16-18 апреля 1996 г. Государственный гость. Встреча с премьер-министром Хасимото Рютаро. Объявление Совместной декларации безопасности Японии и США, в которой описывается значение и роль союза Японии и США после окончания «холодной войны» и будущего сотрудничества.

19-20 ноября 1998 г. Встреча с премьер-министром Обути Кэйдзо.

8 июня 2000 г. Присутствие на похоронах покойного премьер-министра Обути.

21-23 июля 2000 г. Участие в саммите Кюсю-Окинава. Встреча с премьер-министром Мори Ёсиро.

Джордж Буш-младший (2001-2009 годы)

17-19 февраля 2002 г. Встреча с премьер-министром Коидзуми Дзюнъитиро.

17-18 октября 2003 г. Встреча с премьер-министром Коидзуми.

15-16 ноября 2005 г. Встреча с премьер-министром Коидзуми.

6-9 июля 2008 г. Присутствовал на саммите Хоккайдо в Тояко и встретился с премьер-министром Фукудой Ясуо.

Барак Обама (2009-2017)

13-14 ноября 2009 г. Встреча с премьер-министром Хатоямой Юкио.

12-14 ноября 2010 г. Участие в саммите АТЭС в Йокогаме, встреча с премьер-министром Каном Наото.

23-25 апреля 2014 г. Государственный гость. Встреча с премьер-министром Абэ Синдзо. Декларация о применении договора безопасности к Сэнкаку.

25-27 мая 2016 г. Присутствовал на саммите Исэ-Сима. Встреча с премьер-министром Абэ, визит в Хиросиму.

Дональд Трамп (2017-2021)

5-7 ноября 2017 г. Встреча с премьер-министром Абэ и встреча с семьями похищенных Северной Кореей японцев.

25-28 мая 2019 г. Встреча с императором и императрицей в качестве первого государственного гостя эпохи Рэйва, встреча с премьер-министром Абэ.

(Составлено Nippon.com по данным министерства иностранных дел, Госдепартамента США и других источников)

Фотография к заголовку: Президент США Джо Байден прибывает в аэропорт Чикаго О'Хара и снимает маску, 11 мая 2022 г. (AFP = Jiji)

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