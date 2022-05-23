Президент США Джо Байден прибыл в Японию для переговоров с Кисидой и лидерами Quad

Новости

Токио, 22 мая (Jiji Press). Президент США Джо Байден прибыл в Японию в днём 22 мая, он впервые посетил эту страну в качестве президента, чтобы провести переговоры с премьер-министром Кисидой Фумио и принять участие во встрече лидеров Quad.

Президент после визита в Южную Корею 20 мая вылетел на военную базу США Ёкота в западной части Токио на борту Air Force One.

Ожидается, что во время японско-американского саммита 23 мая Кисида сообщит Байдену, что Япония планирует увеличить свои расходы на оборону в ответ на все более серьезную обстановку в области безопасности в Восточной Азии. Два лидера, вероятно, подтвердят важность расширенного сдерживания, подкрепленного ядерным зонтиком США, и согласятся укреплять японско-американский альянс.

Также ожидается, что Кисида и Байден разделят решимость не допускать односторонних попыток изменить статус-кво в любой части мира, видимо, имея в виду вторжение России в Украину, морскую экспансию Китая в Восточном и Южно-Китайском морях и ситуацию вокруг Тайваня.

Кроме того, ожидается, что они подтвердят, что Япония, США и Южная Корея будут сотрудничать в ответ на ускоренное ядерное и ракетное развитие Северной Кореи. Ожидается, что Байден побудит Кисиду работать над улучшением ухудшившихся отношений Японии с Южной Кореей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме