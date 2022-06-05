Наступил сезон дождей: опасайтесь разливов рек и оползней, вызванных проливными ливнями

Наступил сезон дождей: опасайтесь разливов рек и оползней, вызванных проливными ливнямиОбщество Стихийные бедствия
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На рисунках ниже показаны даты начала и окончания сезона дождей в 2021 году и средние даты за много лет. В прошлом году на Кюсю, Сикоку и в регионе Тюгоку сезон дождей начался уже в середине мая и продолжался более двух месяцев.
Даты начала и окончания сезона дождей в 2021 году и среднегодовые значения
|Начало в 2021 г.
(средняя дата)
|Окончание в 2021 г.
(средняя дата)
|Окинава
|5 мая
(10 мая)
|3 июля
(21 июня)
|Амами
|5мая
(12 мая)
|3 июля
(29 июня)
|Южный Кюсю
|11 мая
(30 мая)
|11 июля
(15 июля)
|Северный Кюсю
|11 мая
(4 июня)
|13 июля
(19 июля)
|Сикоку
|12 мая
(5 июня)
|19 июля
(17 июля)
|Китай
|12 мая
(6 июня)
|13 июля
(19 июля)
|Кинки
|12 июня
(6 июня)
|17 июля
(19 июля)
|Токай
|13 июня
(6 июня)
|17 июля
(19 июля)
|Канто-Косин
|14 июня
(7 июня)
|16 июля
(19 июля)
|Хокурику
|13 июня
(11 июня)
|14 июля
(23 июля)
|Южный Тохоку
|19 июня
(12 июня)
|16 июля
(24 июля)
|Северный Тохоку
|19 июня
(15 июня)
|16 июля
(28 июля)
(данные Японского метеорологического агентства)
На территориях от северной части Кюсю до Канто-Косин, где расположены Токио, Осака, Нагоя и Фукуока, сезон дождей начинается в начале июня и заканчивается примерно 20 июля в обычные годы. В сезон дождей выпадает около 500-600 мм осадков на севере Кюсю и около 300 мм в регионах Канто-Косин и Токай.
Разница количества осадков в разные годы
Ниже приводятся данные о количестве осадков в сезон дождей за последние 30 лет в регионе Канто-Косин. От года к году наблюдаются значительные колебания, и бывают случаи «пропущенного сезона дождей», когда выпадает лишь половина обычного количества осадков, как в 1990 году. В 2020 году, наоборот, окончание сезона дождей пришлось на 1 августа, а осадков выпало в 1,7 раза больше нормы.
В конце сезона дождей количество осадков часто увеличивается, вызывая ущерб почти каждый год – разливы рек и оползни из-за проливных дождей. Ниже приводятся крупнейшие бедствия от проливных дождей, произошедшие в сезон дождей за последние годы.
Крупный ущерб от проливных дождей за последние годы в сезон дождей
|1-3 июля 2021 г.
|Тёплый и влажный воздух поступал во фронт «сливовых дождей», который шёл на север, и в регионе Токай и на юге региона Канто выпал рекордно сильный дождь. В городе Атами произошёл оползень, в результате которого погибло 26 человек и один пропал без вести.
|3-31 июля 2020 г.
|Сильный дождь над обширной территорией от западной до восточной части Японии и региона Тохоку из-за влияния длительного застойного фронта. Рекордные проливные дожди на Кюсю с 4 по 7 июля привели к разливу многих рек, в том числе Кумагава. В префектуре Кумамото погибли 84 человека.
|28 июня – 8 июля 2018 г.
|Рекордные сильные дожди на обширной территории, в основном в западной части Японии. Более 220 человек погибли в префектурах Хиросима и Окаяма, из них 51 – в квартале Маби города Курасики, префектура Окаяма.
|30 июня – 10 июля 2017 г.
|Сильный дождь шёл от западной в восточную часть Японии из-за застоя фронта и прихода тайфуна №3. С 5 по 6 июля в западной Японии прошёл рекордно сильный дождь, в префектуре Фукуока погибло 42 человека.
Фотография к заголовку: PIXTA
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