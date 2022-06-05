Наступил сезон дождей: опасайтесь разливов рек и оползней, вызванных проливными ливнями

В этом году сезон дождей на Окинаве наступил 4 мая, на Амами – 11 мая, а с июня дождливая погода распространится к северу от Кюсю (за исключением Хоккайдо). В прошлом (2021) году 3 июля в районе Идзусан города Атами префектуры Сидзуока сошёл крупномасштабный селевой поток, в результате которого погибло более 20 человек. В конце сезона дождей нужно быть особенно бдительными.

На рисунках ниже показаны даты начала и окончания сезона дождей в 2021 году и средние даты за много лет. В прошлом году на Кюсю, Сикоку и в регионе Тюгоку сезон дождей начался уже в середине мая и продолжался более двух месяцев.

Даты начала и окончания сезона дождей в 2021 году и среднегодовые значения

Начало в 2021 г.

(средняя дата) Окончание в 2021 г.

(средняя дата) Окинава 5 мая

(10 мая) 3 июля

(21 июня) Амами 5мая

(12 мая) 3 июля

(29 июня) Южный Кюсю 11 мая

(30 мая) 11 июля

(15 июля) Северный Кюсю 11 мая

(4 июня) 13 июля

(19 июля) Сикоку 12 мая

(5 июня) 19 июля

(17 июля) Китай 12 мая

(6 июня) 13 июля

(19 июля) Кинки 12 июня

(6 июня) 17 июля

(19 июля) Токай 13 июня

(6 июня) 17 июля

(19 июля) Канто-Косин 14 июня

(7 июня) 16 июля

(19 июля) Хокурику 13 июня

(11 июня) 14 июля

(23 июля) Южный Тохоку 19 июня

(12 июня) 16 июля

(24 июля) Северный Тохоку 19 июня

(15 июня) 16 июля

(28 июля)

(данные Японского метеорологического агентства)

На территориях от северной части Кюсю до Канто-Косин, где расположены Токио, Осака, Нагоя и Фукуока, сезон дождей начинается в начале июня и заканчивается примерно 20 июля в обычные годы. В сезон дождей выпадает около 500-600 мм осадков на севере Кюсю и около 300 мм в регионах Канто-Косин и Токай.

Разница количества осадков в разные годы

Ниже приводятся данные о количестве осадков в сезон дождей за последние 30 лет в регионе Канто-Косин. От года к году наблюдаются значительные колебания, и бывают случаи «пропущенного сезона дождей», когда выпадает лишь половина обычного количества осадков, как в 1990 году. В 2020 году, наоборот, окончание сезона дождей пришлось на 1 августа, а осадков выпало в 1,7 раза больше нормы.

В конце сезона дождей количество осадков часто увеличивается, вызывая ущерб почти каждый год – разливы рек и оползни из-за проливных дождей. Ниже приводятся крупнейшие бедствия от проливных дождей, произошедшие в сезон дождей за последние годы.

Крупный ущерб от проливных дождей за последние годы в сезон дождей

1-3 июля 2021 г. Тёплый и влажный воздух поступал во фронт «сливовых дождей», который шёл на север, и в регионе Токай и на юге региона Канто выпал рекордно сильный дождь. В городе Атами произошёл оползень, в результате которого погибло 26 человек и один пропал без вести. 3-31 июля 2020 г. Сильный дождь над обширной территорией от западной до восточной части Японии и региона Тохоку из-за влияния длительного застойного фронта. Рекордные проливные дожди на Кюсю с 4 по 7 июля привели к разливу многих рек, в том числе Кумагава. В префектуре Кумамото погибли 84 человека. 28 июня – 8 июля 2018 г. Рекордные сильные дожди на обширной территории, в основном в западной части Японии. Более 220 человек погибли в префектурах Хиросима и Окаяма, из них 51 – в квартале Маби города Курасики, префектура Окаяма. 30 июня – 10 июля 2017 г. Сильный дождь шёл от западной в восточную часть Японии из-за застоя фронта и прихода тайфуна №3. С 5 по 6 июля в западной Японии прошёл рекордно сильный дождь, в префектуре Фукуока погибло 42 человека.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме