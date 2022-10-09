Расходы на медицину в Японии достигли рекордного уровня в 44,2 трлн йен

В 2020 году под влиянием эпидемии многие люди отказывались от прохождения медосмотров, но в 2021 году предполагаемые медицинские расходы достигли рекордно высокого уровня. Поколение бэби-бумеров, составляющее значительную часть населения, входит в поздний пожилой возраст, и ожидается, что темпы роста медицинских расходов в будущем ускорятся.

Предполагаемые медицинские расходы, выплаченные медицинским учреждениям в 2021 финансовом году, достигли рекордного уровня в 44,2 трлн йен, что на 2,0 трлн йен (4,6%) больше, чем в предыдущем финансовом году. Анализ медицинских расходов по типам показывает, что расходы на госпитализацию увеличились на 2,8% до 17,6 трлн йен, а выплаты за обслуживание, не связанное с госпитализацией, такое как амбулаторное лечение и визиты на дом, увеличились на 7,5% до 15,3 трлн йен. Расходы на аптеки увеличилась на 2,7%, на стоматологию – на 4,8%.

В 2020 финансовом году расходы на медицинские услуги сократились за счёт отказа от медицинских осмотров в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В 2021 финансовом году продолжилась тенденция воздержания от прохождения диспансеризации, и хотя общее количество пациентов (количество отсроченных консультационных дней) увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 2019 финансовым годом оно уменьшилось на 5,5%. В дополнение к старению населения и увеличения сложности медицинских технологий, росту способствовали факторы, связанные с новым коронавирусом, такие как ПЦР-тесты.

Медицинские расходы на душу населения увеличились на 17 000 йен по сравнению с предыдущим годом до 352 000 йен. Если для лиц моложе 75 лет они составляли 235 000 йен, у людей старше 75 лет они были примерно в четыре раза выше, более 939 000 йен.

Оценочные медицинские расходы определяют по предварительной оценке медицинских расходов, исключая расходы на производственные травмы и наличные расходы, и эквивалентны 98% окончательной цифре национальных медицинских расходов, объявляемой примерно год спустя. Они растут из-за того, что поколение, составляющее значительную часть объёма населения, вошло в поздний пожилой возраст, медицинские технологии усложняются, и ожидается, что расходы будут продолжать расти и в будущем.

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