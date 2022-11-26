Среди учащихся начальной и средней школы 24% детей играют в электронные игры от 1 до 2 часов в день: «Не использовать платные услуги» и другие домашние правила для игр

Родители сколько угодно могут убеждать детей лишний час учить иероглифы или заниматься математикой, чтобы получать лучшие оценки в школе, но дети всё равно будут хотеть поиграть и снять стресс.

Токийская интернет-компания Nifty провела анкетный опрос об играх среди учащихся начальных и средних классов, посещавших сайт для детей «Nifty Kids» с середины сентября по начало октября, и получила ответы от 2355 человек.

Каждый день играет в электронные игры от 1 до 2 часов 24% ответивших, от 0,5 до 1 часа – 23%. С другой стороны, в общей сложности 30% людей проводили за играми более двух часов каждый день.

На вопрос, с кем они играли в игры, 79% респондентов ответили, что в одиночку. Даже играя с реальными друзьями, «вместе с ними» играет 22%, тогда как онлайн – 29%. Значит ли это, что дети стремятся на время отстраниться от человеческих отношений, с которыми сталкиваются в школе и на дополнительных занятиях в дзюку (школах дополнительного обучения), и побыть в одиночестве?

В отношении домашних правил для игр, 53% респондентов ответили, что у них есть установленное игровое время и они не пользуются платными услугами, а 44% сказали, что играют в игры после завершения насущных дел. Похоже, во многих семьях установлены определённые правила, чтобы предотвратить слишком сильное увлечение играми.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме