Вероятность деменции у родителей: что думают в Японии об уходе за престарелыми

Неизвестно, не разовьется ли со временем у родителей слабоумие и сколько может стоить уход за ними в этом случае, однако в Японии немногие разговаривают с родителями или родственниками о возможном сестринском уходе. Люди испытывают смутную тревогу, но стараются закрывать глаза на реальность…

В ходе опроса, проведенного страховой компанией Asahi Life Insurance Co., Ltd., у людей спрашивали, предполагают ли они возможность развития деменции у их родителей. 6,6% считают, что это вполне возможно в течение 5 лет, ещё 10,9% предполагают такую возможность через 5-10 лет, и ещё 30,9% думают, что когда-нибудь могут столкнуться с этой проблемой, хотя и не предполагают, когда именно. Таким образом, почти половина опрошенных осознают такую возможность.

О чём беспокоятся люди в связи с возможностью развития деменции у родителей? 59,1% боятся, что те они будут причинять неприятности другим людям, затем 55% – что родители могут стать для них обузой (физически и психически), и 54,7% опасаются, что в случае деменции они могут заблудиться.

Что касается предполагаемой стоимости ухода за родителем с деменцией, люди называли самые разные суммы, и чаще всего отвечали «не знаю» (49,5%).

Только 6,5% респондентов ответили, что они «как следует обсуждают» со своими родителями и родственниками ситуацию с подготовкой к сестринскому уходу за родителями в будущем и расходам на это. Почти 70% респондентов ответили, что говорили, но недостаточно или ещё не обсуждали, и 7,1% заявили, что не намерены это обсуждать.

Несмотря на вероятность возникновения проблемы ухода за родителями с деменцией, многие люди стремятся убежать от реальности, хотя и испытывают смутную тревогу.

Опрос проводился через Интернет с конца сентября по начало октября, он охватил 2319 человек в возрасте от 25 до 59 лет по всей стране.

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