Сосед Сато, начальник Судзуки и друг Такахаси: рейтинг японских фамилий (часть 1)

В Японии среди друзей и знакомых нередко есть люди с фамилиями Сато, Судзуки и Такахаси. Почему так распространены именно эти фамилии? Здесь мы рассмотрим 10 самых распространённых японских фамилий и попробуем разгадать эту загадку, и начнём с первых трёх фамилий в рейтинге.

Если проследить историю многих фамилий в Японии, то мы увидим, что часто они произошли от одного предка, рода или географического названия.

1-е место: Сато

Говорят, что одним из родоначальников людей, носящих эту фамилию, был Хидэсато, военачальник, происходивший из Северной ветви рода Фудзивара, самой знатной среди ответвлений этого рода, из которой происходили также влиятельнейшие политики периода Хэйан (794-1192), в том числе Фудзивара-но Митинага.

Согласно легендам, Хидэсато был героем, который спас множество людей, истребив гигантскую многоножку, гнездившуюся на горе Миками в префектуре Сига, также известную как Фудзи земли Оми.



Гравюра Адати Гинко «Хидэсато спасает девушку-дракона на мосту Сэта». Когда Хидэсато переходил по мосту озеро Бива, там лежала огромная змея. Он, не смутившись, наступил ей на спину и перешёл мост, и той же ночью его посетила красивая женщина (воплощение бога-дракона), которая попросила его истребить многоножку (хранилище специальных коллекций Токийской столичной центральной библиотеки)

Среди потомков Хидэсато был Фудзивара-но Кинкиё. Он родился в 1 году Нинъан (1166), а в 4 году Дзисё (1180) был назначен младщим военачальником левой привратной дворцовой стражи (саэмон-но-дзё).

По этой причине его стали называть «Саэмон-но Фудзивара» (左衛門の藤原), сокращённо «Сато» (左藤), потом к иероглифу «левый» (左) добавился иероглифический ключ «человек» (亻), и фамилия обрела нынешнюю форму (佐藤).

Похоже, что в регионе Тохоку потомки Кинкиё распространились особенно широко, и их до сих пор много в префектурах Акита и Ямагата. Было немало и других примеров, когда потомки рода Фудзивара в честь Кинкиё называли себя Сато – в частности, так делали Сано-но Фудзивара, то есть потомки рода Фудзивара, поселившиеся в местности Сано земли Симоцукэ (нынешний город Сано преф. Тотиги), и Садо-но Фудзивара, жившие на острове Садо (нынешний город Садо преф. Ниигата).

Так фамилия «Сато» распространилась по всей стране, и сейчас её носят около 2 миллионов человек.

2-е место: Судзуки

Фамилию «Судзуки» носит около 1,75 млн человек, она на втором месте по распространённости. Она происходит из земли Кии, то есть с территории нынешней префектуры Вакаяма.

Из «Родословной важных семейств годов Кансэй» (Кансэй тёсю сёка фу), описывающей родословные семей феодалов даймё и ближних вассалов сёгуна хатамото, которая была составлена сёгунатом Эдо в годы Кансэй (1789-1801), известно, что изначально фамилия «Судзуки» происходит от рода Ходзуми.



Слева – запись в «Родословной важных семейств годов Кансэй» (Кансэй тёсю сёка фу) о том, что род Ходзуми получил фамилию «Судзуки» (предоставлено Национальной парламентской библиотекой); справа – святилище Фудзисиро в городе Кайнан преф. Вакаяма, откуда происходит фамилия «Судзуки» (Pixta)

Род Ходзуми был аристократическим родом, который управлял уездом Ходзуми в земле Ямато (совр. город Тэнри, префектура Нара), а впоследствии глава рода переехал в Кумано в земле Кии, где стал называть себя Фудзисиро Судзуки. В Кумано колосья риса называли сусуки и верили, что в них обитают божества, поэтому и была выбрана созвучная с этим фамилия «Судзуки». Этот род стоит у истоков этой фамилии.

Судзуки рассеялись по стране, чтобы распространять верования Кумано. Те из них, кто поселился в земле Микава (восточная часть нынешней префектуры Айти), называли себя Микава Судзуки и стали вассалами Токугавы Иэясу. Потом, после военных успехов Иэясу и объединения страны под его началом, Судзуки распространились ещё шире по всей стране. Среди известных представителей этого рода был Судзуки Сигэёси, занявший пост старейшин (каро) в княжестве Мито в 4 году Гэнна (1618).

В наши дни это самая распространённая фамилия в префектурах Айти, Сидзуока, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Канагава, то есть в регионах Токай и Канто, где влияние рода Токугава было особенно сильным.

3-е место: Такахаси

Самая старая запись о Такахаси содержится в «Анналах Японии» (Нихон сёки).

Одним из потомков императора Когэн, восьмого императора Японии, был Ивака Муцукари-но микото, отвечавший за приготовление пищи для императора. И в наши дни он почитается в святилищах по всей Японии как «божество японской кухни». Поскольку он отвечал за трапезы (御膳), он получил имя Касивадодзи (膳氏). Его потомки изменили фамилию на «Такахаси» в конце VII века.



Ивака Муцукари-но микото – предок людей, впервые упоминающихся в источниках под фамилией «Такахаси» из книги «Деяния Ивака Муцукари-но микото, бога-основателя мира кухни, почитаемого в святилище Такабэ» (Ивака Муцукари-но микото ондзисэки рёрикай-но содзин такабэ дзиндзя хоси, собрание Национальной парламентской библиотеки)

В городе Нара действительно есть святилище Такахаси, в котором почитают Ивака Муцукари-но микото, а изменение фамилии с «Касивадодзи» на «Такахаси» связано с местностью Такахаси, где находится святилище.

С другой стороны, истоки этой фамилии видят и просто в топонимах со значением «высокий мост». В Японии с её обилием гор есть множество ущелий, и мост над ущельем окажется на большой высоте, а местность может получить название «Высокий мост», Такахаси, что и послужило истоком фамилии.

Хотя существуют различные теории о происхождении фамилии «Такахаси», кажется вполне естественным, что 1,45 миллиона человек в Японии носят такую фамилию, поскольку их предки когда-то жили неподалёку от высоко подвешенных мостов.

Во второй части мы рассмотрим фамилии, занимающие по распространённости следующие места до десятого.

Место Фамилия Кол-во носителей (млн чел.) 4 Танака 1,35 5 Ватанабэ 1,15 6 Ито 1,1 7 Ямамото 1,09 8 Накамура 1,07 9 Кобаяси 1,04 10 Като 0,87

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме