Влияние древнего рода Фудзивара на формирование японских фамилий: рейтинг самых распространённых фамилий в Японии (часть 2)

Если открыть выпускной альбом старшей школы, то с очень большой вероятностью на групповом фото среди учеников и учителей будут люди с фамилиями Сато, Като и Ито. Очень многие люди носят фамилии, происходящие от рода Фудзивара и включающие иероглиф «фудзи», или «то».

В предыдущей статье мы рассматривали три самые распространённые японские фамилии. Остальная часть первой десятки выглядит следующим образом.

Место Фамилия Кол-во носителей (млн чел.) 4 Танака 1,35 5 Ватанабэ 1,15 6 Ито 1,10 7 Ямамото 1,09 8 Накамура 1,07 9 Кобаяси 1,04 10 Като 0,87

4-е место: Танака

Эта фамилия имеет долгую историю и даже упоминается в древнейшем историческом сочинении «Записи о деяниях древности» (Кодзики).

Среди потомков Амацухиконэ-но микото, одного из пяти мужских божеств, родившихся от клятвы между Аматэрасу оо-миками и Сусаноо-но-микото, встречается имя Ямато-но Танака-но атаи, и это первый Танака, появляющийся в японской истории.

Такие упоминания в «Записях» – только миф, и можно предполагать, что в действительности фамилия «Танака», означающая «посреди рисового поля», возникла естественным образом в рисоводческой японской культуре. Причину распространённости этой фамилии особенно в западной части страны усматривают в том, что рисоводство пришло с континента через Кюсю и распространялось из западной Японии.



Сусаноо-но-микото разжевал священную яшму магатама, принадлежавшую богине Аматэрасу оо-миками, и из неё родилось пять богов. Ямато-но Танака-но атаи был потомком одного из них (предоставлено Национальным архивом Японии)

5 место: Ватанабэ (включая вариации записи и чтений)

Минамото-но Цуна, праправнук Минамото-но Тоору, сына императора Сага, 52-го императора Японии, переехал к бухте Ватанабэ (совр. город Осака) и взял имя Ватанабэ-но Цуна. Он является первопредком Ватанабэ.

Ватанабэ-но Цуна стал вассалом Минамото-но Ёримицу (Райко). Его описывают как героя, сведущего в воинских искусствах, благодаря чему появились легенды о том, как он вместе с Райко истребил демона Сютэн-додзи, жившего на горе Ооэяма (северная часть совр. префектуры Киото). Эта история в том числе вошла в сборник «Отоги дзоси» и получила широкую известность.



Минамото-но Ёримицу и воины, сражающиеся с подчиненными Сютэн-додзи на горе Оэ. Среди них был и Ватанабэ-но Цуна. «Минамото-но Ёримицу истребляет демонов на горе Ооэяма» (Минамото-но ёримицу ооэяма они тайдзи, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Потомки Ватанабэ-но Цуна организовали воинский союз Ватанабэ, поддержавший Минамото-но Ёсицунэ, возглавлявшего войска рода Минамото, во время войны Гэмпэй между родами Минамото и Тайра 1180-1185 годов. Предполагают, что в бухте Ватанабэ был порт, и этот род со своим флотом контролировал прибрежную зону, а потому носителей этой фамилии мало в материковых регионах страны, таких как Гумма и Нагано.

6-е место: Ито

Эта фамилия, как и занимающая первое место фамилия Сато, включает иероглиф «фудзи» (глициния), имеющий китайское чтение то:, и происходит от рода Фудзивара. Бито Мотокагэ, потомок Фудзивара-но Хидэсато из Северной ветви дома Фудзивара, переехал в землю Исэ (совр. префектура Миэ), и стал называться фамилией Ито, включавшей иероглифы «и» от земли Исэ и «фудзи».

Род Ито служил роду Тайра, но после поражения в войне Гэмпэй они рассеялись по землям Овари (совр. префектура Айти) и Мино (совр. префектура Гифу). Их и сейчас много в префектурах Миэ, Айти и Гифу.



Фудзивара (Ито) Кагэкиё был храбрым самураем и получил прозвище Акуситибёэ, он принимал активное участие в войне Минамото и Тайра. Он был потомком первого Ито, Бито Мотокагэ. «Тетрадь парчовых картин отважных военачальников: Акуситибёэ Кагэкиё» (Бусё гокэцу нисикиэ дзё, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

7-е место: Ямамото

Эта фамилия буквально значит «подножье горы». Поскольку 70% территории Японии составляют горы, она равномерно распределена по территории страны.

8-е место: Накамура

Устоявшаяся теория состоит в том, что центральная часть деревни называлась «накамура», и что так же называли живших там людей. То есть если Танака – те, кто обитал «посреди полей», то в центре деревни жили Накамура. Её особенностью является распространённость среди самурайских родов.

9-е место: Кобаяси

Эта фамилия происходит из особенностей ландшафта и значит «маленький лес». В период Камакура (1192-1333) в нынешнем районе Кобаяси города Фудзиока в префектуре Гумма располагались владения могущественного воинского союза Кобаяси, ведущего своё происхождение от рода Камму-Хэйси, и исследователи указывают на вероятность происхождения фамилии Кобаяси в Канто из той местности. область, край. Кроме того, топонимы «Кобаяси» встречаются в городе Иида в префектуре Нагано и в городе Мобара в префектуре Тиба, и считается, что в обоих районах правили местные правящие семьи с фамилией Кобаяси.

10-е место: Като

Основателем этого рода был Фудзивара-но Кагэмити, выходец из Северной ветви дома Фудзивара. Кагэмити, отличившийся во время Первой Девятилетней войны (Дзэн кунэн-но эки, 1051-1062) в земле Осю (совр. Регион Тохоку), был назначен наместником земли Кага (совр. префектура Исикава) – Кага-но сукэ. В качестве «Фудзивара из земли Кага» он стал называться «Като», взяв элементы «ка» и «фудзи» из двух слов. Его потомки перебрались в землю Мино и распространились дальше на восток, и теперь в регионах Тюбу, Канто и Тохоку их больше, чем в Исикаве, месте их происхождения.

