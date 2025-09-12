Влияние древнего рода Фудзивара на формирование японских фамилий: рейтинг самых распространённых фамилий в Японии (часть 2)Общество История
В предыдущей статье мы рассматривали три самые распространённые японские фамилии. Остальная часть первой десятки выглядит следующим образом.
|Место
|Фамилия
|Кол-во носителей (млн чел.)
|4
|Танака
|1,35
|5
|Ватанабэ
|1,15
|6
|Ито
|1,10
|7
|Ямамото
|1,09
|8
|Накамура
|1,07
|9
|Кобаяси
|1,04
|10
|Като
|0,87
4-е место: Танака
Эта фамилия имеет долгую историю и даже упоминается в древнейшем историческом сочинении «Записи о деяниях древности» (Кодзики).
Среди потомков Амацухиконэ-но микото, одного из пяти мужских божеств, родившихся от клятвы между Аматэрасу оо-миками и Сусаноо-но-микото, встречается имя Ямато-но Танака-но атаи, и это первый Танака, появляющийся в японской истории.
Такие упоминания в «Записях» – только миф, и можно предполагать, что в действительности фамилия «Танака», означающая «посреди рисового поля», возникла естественным образом в рисоводческой японской культуре. Причину распространённости этой фамилии особенно в западной части страны усматривают в том, что рисоводство пришло с континента через Кюсю и распространялось из западной Японии.
5 место: Ватанабэ (включая вариации записи и чтений)
Минамото-но Цуна, праправнук Минамото-но Тоору, сына императора Сага, 52-го императора Японии, переехал к бухте Ватанабэ (совр. город Осака) и взял имя Ватанабэ-но Цуна. Он является первопредком Ватанабэ.
Ватанабэ-но Цуна стал вассалом Минамото-но Ёримицу (Райко). Его описывают как героя, сведущего в воинских искусствах, благодаря чему появились легенды о том, как он вместе с Райко истребил демона Сютэн-додзи, жившего на горе Ооэяма (северная часть совр. префектуры Киото). Эта история в том числе вошла в сборник «Отоги дзоси» и получила широкую известность.
Потомки Ватанабэ-но Цуна организовали воинский союз Ватанабэ, поддержавший Минамото-но Ёсицунэ, возглавлявшего войска рода Минамото, во время войны Гэмпэй между родами Минамото и Тайра 1180-1185 годов. Предполагают, что в бухте Ватанабэ был порт, и этот род со своим флотом контролировал прибрежную зону, а потому носителей этой фамилии мало в материковых регионах страны, таких как Гумма и Нагано.
6-е место: Ито
Эта фамилия, как и занимающая первое место фамилия Сато, включает иероглиф «фудзи» (глициния), имеющий китайское чтение то:, и происходит от рода Фудзивара. Бито Мотокагэ, потомок Фудзивара-но Хидэсато из Северной ветви дома Фудзивара, переехал в землю Исэ (совр. префектура Миэ), и стал называться фамилией Ито, включавшей иероглифы «и» от земли Исэ и «фудзи».
Род Ито служил роду Тайра, но после поражения в войне Гэмпэй они рассеялись по землям Овари (совр. префектура Айти) и Мино (совр. префектура Гифу). Их и сейчас много в префектурах Миэ, Айти и Гифу.
7-е место: Ямамото
Эта фамилия буквально значит «подножье горы». Поскольку 70% территории Японии составляют горы, она равномерно распределена по территории страны.
8-е место: Накамура
Устоявшаяся теория состоит в том, что центральная часть деревни называлась «накамура», и что так же называли живших там людей. То есть если Танака – те, кто обитал «посреди полей», то в центре деревни жили Накамура. Её особенностью является распространённость среди самурайских родов.
9-е место: Кобаяси
Эта фамилия происходит из особенностей ландшафта и значит «маленький лес». В период Камакура (1192-1333) в нынешнем районе Кобаяси города Фудзиока в префектуре Гумма располагались владения могущественного воинского союза Кобаяси, ведущего своё происхождение от рода Камму-Хэйси, и исследователи указывают на вероятность происхождения фамилии Кобаяси в Канто из той местности. область, край. Кроме того, топонимы «Кобаяси» встречаются в городе Иида в префектуре Нагано и в городе Мобара в префектуре Тиба, и считается, что в обоих районах правили местные правящие семьи с фамилией Кобаяси.
10-е место: Като
Основателем этого рода был Фудзивара-но Кагэмити, выходец из Северной ветви дома Фудзивара. Кагэмити, отличившийся во время Первой Девятилетней войны (Дзэн кунэн-но эки, 1051-1062) в земле Осю (совр. Регион Тохоку), был назначен наместником земли Кага (совр. префектура Исикава) – Кага-но сукэ. В качестве «Фудзивара из земли Кага» он стал называться «Като», взяв элементы «ка» и «фудзи» из двух слов. Его потомки перебрались в землю Мино и распространились дальше на восток, и теперь в регионах Тюбу, Канто и Тохоку их больше, чем в Исикаве, месте их происхождения.
Фотография к заголовку: PIXTA