Рост недоверия к религии в Японии: данные опроса

После убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо стрелявший назвал в качестве причины связь Абэ с Церковью объединения, что вызвало всплеск интереса к отношениям между новыми религиями и политикой, а также проблеме детей верующих. Укоренившийся в Японии с древних времён буддизм не вызывает особого недоверия или отторжения, но похоже, что и интерес к нему проявляют немногие.

Буддийский храм Цукидзи Хонгандзи, расположенный в токийском районе Тюо, провёл опрос о религии и буддизме, опросив 1600 человек по всей стране. На вопрос об изменении их восприятия религии за последние год-два 39,7% ответили, что возросло недоверие к религии, особенно часто так отвечали женщины – около 50% женщин в возрасте от 10 до 49 лет.

На вопрос о восприятии «религии» и «буддизма» многие респонденты ответили, что не испытывают особого неприятия буддизма и ощущают его близость, но почти половина респондентов ответила, что им не подходит ни один из предложенных вариантов ответа. ничего из этого к ним не относится». В храме Цукидзи Хонгандзи сделали выводы, что люди слабо ощущают свою связь с буддизмом и имеют о нём расплывчатые впечатления, которые нельзя охарактеризовать ни как положительные, ни как отрицательные.

О своём восприятии буддийских храмов и женщины, и мужчины в возрасте до 50 лет ответили, что не имеют каких-то целей для их посещения. ;Ответов «Не знаю, чем занимаются храмы» было больше среди более молодых респондентов.

Опрос проводился через Интернет в середине февраля среди 1600 человек в возрасте от 18 до 70 лет по всей стране.

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