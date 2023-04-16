Рост недоверия к религии в Японии: данные опроса

Рост недоверия к религии в Японии: данные опросаОбщество Культура
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Буддийский храм Цукидзи Хонгандзи, расположенный в токийском районе Тюо, провёл опрос о религии и буддизме, опросив 1600 человек по всей стране. На вопрос об изменении их восприятия религии за последние год-два 39,7% ответили, что возросло недоверие к религии, особенно часто так отвечали женщины – около 50% женщин в возрасте от 10 до 49 лет.
На вопрос о восприятии «религии» и «буддизма» многие респонденты ответили, что не испытывают особого неприятия буддизма и ощущают его близость, но почти половина респондентов ответила, что им не подходит ни один из предложенных вариантов ответа. ничего из этого к ним не относится». В храме Цукидзи Хонгандзи сделали выводы, что люди слабо ощущают свою связь с буддизмом и имеют о нём расплывчатые впечатления, которые нельзя охарактеризовать ни как положительные, ни как отрицательные.
О своём восприятии буддийских храмов и женщины, и мужчины в возрасте до 50 лет ответили, что не имеют каких-то целей для их посещения. ;Ответов «Не знаю, чем занимаются храмы» было больше среди более молодых респондентов.
Опрос проводился через Интернет в середине февраля среди 1600 человек в возрасте от 18 до 70 лет по всей стране.
Фотография к заголовку: PIXTA
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