Губернаторы префектур в Японии: половина – бывшие чиновники центрального правительства, десять человек служили в Министерства внутренних дел и коммуникаций

Губернаторы префектур в Японии: половина – бывшие чиновники центрального правительства, десять человек служили в Министерства внутренних дел и коммуникацийПолитика Общество
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9 апреля 2023 г. Состоялись выборы губернаторов в 9 префектурах, на которых шесть губернаторов были переизбраны и три губернатора сменились. Не баллотировался бывший губернатор префектуры Ойта, родившийся ещё в военные годы, а бывший губернатор префектуры Нара проиграл выборы, и сейчас губернаторами во всех 47 префектурах являются люди, родившиеся в послевоенный период. Средний возраст губернаторов составляет 60,3 года. Самый молодой из них – Оиси Кэнго в преф. Нагасаки, ему 40 лет, а самый старший – Кабасима Икуо в преф. Кумамото, ему 76 лет. Среди губернаторов всего две женщины это Ёсимура Миэко в преф. Ямагата и Койкэ Юрико в столичном округе Токио.
Почти половина из них, 23 человека, в прошлом были кадровыми чиновниками центральных министерств и ведомств, среди них десять ранее служили в Министерстве внутренних дел и коммуникаций, пятеро – в Министерстве экономики, торговли и промышленности, четверо – в Министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, двое – в Министерстве финансов, и по одному человеку из Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства и Министерства иностранных дел. Министерство внутренних дел и коммуникаций представлено шире всего, оно обладает юрисдикцией в отношении местной администрации и финансов и имеет много точек контакта с местными органами власти. Из десяти выходцев из этого министерства шестеро баллотировались не в родных городах, а в муниципалитетах, в которые они были откомандированы в качестве заместителей губернаторов.
Список 47 губернаторов префектур (зелёным выделены бывшие чиновники центрального правительства)
|Префектура
|Губернатор
|Основные места работы или должности до вступления в должность губернатора
|Хоккайдо
|Судзуки Наомити
|Чиновник столичного правительства Токио (прикомандирован к гражданскому отделу Юбари), мэр города Юбари
|Аомори
|Мимура Синго
|Сотрудник компании, мэр города Момоиси, депутат Палаты представителей
|Иватэ
|Тацумасу Такуя
|Министерство иностранных дел, депутат Палаты представителей
|Мияги
|Мураи Ёсихиро
|Офицер наземной самообороны, Ассамблея префектуры Мияги
|Акита
|Сатакэ Норихиса
|Чиновник правительства префектуры Акита, мэр города Акита
|Ямагата
|Ёсимура Миэко
|Административный писец
|Фукусима
|Утибори Масао
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (заместитель губернатора префектуры Фукусима)
|Ибараки
|Оигава Кадзухико
|Министерство экономики, торговли и промышленности, руководитель ИТ-компании
|Тотиги
|Фукуда Томиити
|Правительство префектуры Тотиги, городской совет Уцуномия, мэр города Уцуномия
|Гумма
|Ямамото Итита
|Газетный корреспондент, сотрудник организации, депутат Палаты советников
|Сайтама
|Оно Мотохиро
|Исследователь, Комиссия по изучению Ближнего Востока, член Палаты представителей
|Тиба
|Кумагаи Тосихито
|Сотрудник компании, мэр города Тиба
|Токио
|Юрико Коикэ
|Ведущая новостей, депутат Палаты представителей (министр окружающей среды, министр обороны и т. д.)
|Канагава
|Куроива Юдзи
|Ведущий новостей
|Ниигата
|Ханадзуми Хидэё
|Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (вице-губернатор префектуры Ниигата)
|Тояма
|Нитта Хатиро
|Исполнительный директор компании
|Исикава
|Хасэ Хироси
|Профессиональный борец, депутат Палаты советников, депутат Палаты представителей, министр образования
|Фукуи
|Сугимото Тацудзи
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (управляющий по общим вопросам префектуры Фукуи, заместитель губернатора)
|Яманаси
|Нагасаки Котаро
|Министерство финансов (прикомандировано к Департаменту планирования префектуры Яманаси), депутат Палаты представителей
|Нагано
|Абэ Морикадзу
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор Бюро планирования префектуры Нагано и заместитель губернатора)
|Гифу
|Фурута Хадзимэ
|Министерство экономики, торговли и промышленности
|Сидзуока
|Кавакацу Хэйта
|Профессор Университета Васэда, президент Университета искусств и культуры Сидзуока
|Айти
|Омура Хидэаки
|Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, депутат Палаты представителей
|Тройной
|Хитоми Кацуюки
|Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
|Сига
|Микадзуки Тайдзо
|Сотрудник компании, депутатПалаты представителей
|Киото
|Нисиваки Такатоси
|Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
|Осака
|Ёсимура Хирофуми
|Юрист, городской совет Осаки, депутат Палаты представителей, мэр города Осака
|Хёго
|Сайто Мотохико
|Министерство внутренних дел и коммуникаций
|Нара
|Ямасита Макото
|Журналист, юрист, мэр города Икома
|Вакаяма
|Кисимото Сюхэй
|Министерство финансов, депутат Палаты представителей
|Тоттори
|Хираи Синдзи
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор по общим вопросам и заместитель губернатора префектуры Тоттори)
|Симанэ
|Маруяма Тацуя
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор Департамента окружающей среды и жизни префектуры Симанэ, директор Бюро планирования политики)
|Окаяма
|Ибараки Рюта
|Президент компании
|Хиросима
|Юдзаки Хидэхико
|Министерство экономики, торговли и промышленности, руководитель ИТ-компании
|Ямагучи
|Мураока Цугумаса
|Министерство внутренних дел и коммуникаций
|Токусима
|Годода Масадзуми
|Сотрудник компании, депутат Палаты представителей
|Кагава
|Икэда Тоёхито
|Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
|Кочи
|Хамада Сёдзи
|Министерство внутренних дел и коммуникаций
|Эхимэ
|Накамура Токихиро
|Сотрудник компании, депутат префектуры Эхимэ, депутат Палаты представителей, мэр города Мацуяма
|Фукуока
|Хаттори Сэйтаро
|Чиновник префектуры Фукуока, заместитель губернатора
|Сага
|Ямагути Ёсинори
|Министерство внутренних дел и коммуникаций
|Нагасаки
|Оиси Кэнго
|Врач
|Кумамото
|Кабасима Икуо
|Профессор Университета Цукуба, почётный профессор Токийского университета
|Оита
|Сато Киитиро
|Министерство экономики, торговли и промышленности, мэр города Ойта
|Миядзаки
|Коно Тосицугу
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (управляющий по общим вопросам префектуры Миядзаки, заместитель губернатора)
|Кагосима
|Сиота Коити
|Министерство экономики, торговли и промышленности
|Окинава
|Тамаки Дэнни
|Артист, городской совет Окинавы, член Палаты представителей
Примечание: названия министерства и ведомств приведены в современной версии вне зависимости от того, когда человек работал в министерстве
С другой стороны, средний возраст мэров в 20 городах, определённых указами правительства, составляет 58,8 лет, что немного меньше возраста губернаторов. Ёкояма Хидэюки из Осаки, который был избран впервые, является самым молодым их таких мэров, ему 41 год, а самым старшим является 74-летний Кавамура Такаси из г. Нагоя. Семеро ранее были кадровыми чиновниками центральных министерств. Поскольку это основные муниципалитеты, которые напрямую связаны с жизнью жителей, во многих случаях его членами становятся люди, которые участвовали в муниципальном управлении в качестве муниципальных чиновников или членов городского или префектурного собрания.
Мэры 20 городов, определённых указами правительства (зелёным выделены бывшие чиновники центрального правительства)
|Города
|Мэры
|Основные места работы или должности до вступления в должность
|Саппоро
|Акимото Кацухиро
|Чиновник города Саппоро, заместитель мэра
|Сэндай
|Кори Кадзуко
|Сотрудник компании, депутат Палаты представителей
|Сайтама
|Симидзу Хаято
|Собрание префектуры Сайтама
|Тиба
|Камия Сюнъити
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор бюро городского экономического и сельскохозяйственного управления Тиба, заместитель мэра)
|Кавасаки
|Фукуда Норихико
|Собрание префектуры Канагава
|Йокогама
|Яманака Такэхару
|Профессор Йокогамского городского университета
|Сагамихара
|Мотомура Кэнтаро
|Собрание префектуры Канагава, депутат Палаты представителей
|Ниигата
|Накахара Яити
|Собрание префектуры Ниигата, депутат Палаты советников
|Сидзуока
|Намба Такаси
|Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (заместитель губернатора префектуры Сидзуока)
|Хамамацу
|Накано Юсукэ
|Министерство внутренних дел и коммуникаций
|Нагоя
|Кавамура Такаси
|Депутат Палаты представителей
|Киото
|Кадокава Дайсаку
|Городской суперинтендант образования Киото
|Осака
|Ёкояма Хидэюки
|Чиновник администрации префектуры Осака, Ассамблея префектуры Осака
|Сакаи
|Нагато Хидэки
|Собрание префектуры Осака
|Кобэ
|Хисамото Кидзо
|Министерство внутренних дел и коммуникаций
|Окаяма
|Омори Масао
|Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
|Хиросима
|Мацуи Кадзуми
|Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения
|Фукуока
|Такасима Соитиро
|Телеведущий
|Китакюсю
|Такэути Кадзухиса
|Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения
|Нагано
|Ониси Кадзуфуми
|Собрание префектуры Кумамото
Фотография к заголовку: Jiji Press