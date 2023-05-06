Губернаторы префектур в Японии: половина – бывшие чиновники центрального правительства, десять человек служили в Министерства внутренних дел и коммуникаций

Наиболее перспективный карьерный путь к должности губернатора префектуры – служба в национальных министерствах и ведомствах. Больше всего нынешних губернаторов ранее служили в Министерстве внутренних дел и коммуникаций.

9 апреля 2023 г. Состоялись выборы губернаторов в 9 префектурах, на которых шесть губернаторов были переизбраны и три губернатора сменились. Не баллотировался бывший губернатор префектуры Ойта, родившийся ещё в военные годы, а бывший губернатор префектуры Нара проиграл выборы, и сейчас губернаторами во всех 47 префектурах являются люди, родившиеся в послевоенный период. Средний возраст губернаторов составляет 60,3 года. Самый молодой из них – Оиси Кэнго в преф. Нагасаки, ему 40 лет, а самый старший – Кабасима Икуо в преф. Кумамото, ему 76 лет. Среди губернаторов всего две женщины это Ёсимура Миэко в преф. Ямагата и Койкэ Юрико в столичном округе Токио.

Почти половина из них, 23 человека, в прошлом были кадровыми чиновниками центральных министерств и ведомств, среди них десять ранее служили в Министерстве внутренних дел и коммуникаций, пятеро – в Министерстве экономики, торговли и промышленности, четверо – в Министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, двое – в Министерстве финансов, и по одному человеку из Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства и Министерства иностранных дел. Министерство внутренних дел и коммуникаций представлено шире всего, оно обладает юрисдикцией в отношении местной администрации и финансов и имеет много точек контакта с местными органами власти. Из десяти выходцев из этого министерства шестеро баллотировались не в родных городах, а в муниципалитетах, в которые они были откомандированы в качестве заместителей губернаторов.

Список 47 губернаторов префектур (зелёным выделены бывшие чиновники центрального правительства)

Префектура Губернатор Основные места работы или должности до вступления в должность губернатора Хоккайдо Судзуки Наомити Чиновник столичного правительства Токио (прикомандирован к гражданскому отделу Юбари), мэр города Юбари Аомори Мимура Синго Сотрудник компании, мэр города Момоиси, депутат Палаты представителей Иватэ Тацумасу Такуя Министерство иностранных дел, депутат Палаты представителей Мияги Мураи Ёсихиро Офицер наземной самообороны, Ассамблея префектуры Мияги Акита Сатакэ Норихиса Чиновник правительства префектуры Акита, мэр города Акита Ямагата Ёсимура Миэко Административный писец Фукусима Утибори Масао Министерство внутренних дел и коммуникаций (заместитель губернатора префектуры Фукусима) Ибараки Оигава Кадзухико Министерство экономики, торговли и промышленности, руководитель ИТ-компании Тотиги Фукуда Томиити Правительство префектуры Тотиги, городской совет Уцуномия, мэр города Уцуномия Гумма Ямамото Итита Газетный корреспондент, сотрудник организации, депутат Палаты советников Сайтама Оно Мотохиро Исследователь, Комиссия по изучению Ближнего Востока, член Палаты представителей Тиба Кумагаи Тосихито Сотрудник компании, мэр города Тиба Токио Юрико Коикэ Ведущая новостей, депутат Палаты представителей (министр окружающей среды, министр обороны и т. д.) Канагава Куроива Юдзи Ведущий новостей Ниигата Ханадзуми Хидэё Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (вице-губернатор префектуры Ниигата) Тояма Нитта Хатиро Исполнительный директор компании Исикава Хасэ Хироси Профессиональный борец, депутат Палаты советников, депутат Палаты представителей, министр образования Фукуи Сугимото Тацудзи Министерство внутренних дел и коммуникаций (управляющий по общим вопросам префектуры Фукуи, заместитель губернатора) Яманаси Нагасаки Котаро Министерство финансов (прикомандировано к Департаменту планирования префектуры Яманаси), депутат Палаты представителей Нагано Абэ Морикадзу Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор Бюро планирования префектуры Нагано и заместитель губернатора) Гифу Фурута Хадзимэ Министерство экономики, торговли и промышленности Сидзуока Кавакацу Хэйта Профессор Университета Васэда, президент Университета искусств и культуры Сидзуока Айти Омура Хидэаки Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, депутат Палаты представителей Тройной Хитоми Кацуюки Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Сига Микадзуки Тайдзо Сотрудник компании, депутатПалаты представителей Киото Нисиваки Такатоси Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Осака Ёсимура Хирофуми Юрист, городской совет Осаки, депутат Палаты представителей, мэр города Осака Хёго Сайто Мотохико Министерство внутренних дел и коммуникаций Нара Ямасита Макото Журналист, юрист, мэр города Икома Вакаяма Кисимото Сюхэй Министерство финансов, депутат Палаты представителей Тоттори Хираи Синдзи Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор по общим вопросам и заместитель губернатора префектуры Тоттори) Симанэ Маруяма Тацуя Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор Департамента окружающей среды и жизни префектуры Симанэ, директор Бюро планирования политики) Окаяма Ибараки Рюта Президент компании Хиросима Юдзаки Хидэхико Министерство экономики, торговли и промышленности, руководитель ИТ-компании Ямагучи Мураока Цугумаса Министерство внутренних дел и коммуникаций Токусима Годода Масадзуми Сотрудник компании, депутат Палаты представителей Кагава Икэда Тоёхито Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Кочи Хамада Сёдзи Министерство внутренних дел и коммуникаций Эхимэ Накамура Токихиро Сотрудник компании, депутат префектуры Эхимэ, депутат Палаты представителей, мэр города Мацуяма Фукуока Хаттори Сэйтаро Чиновник префектуры Фукуока, заместитель губернатора Сага Ямагути Ёсинори Министерство внутренних дел и коммуникаций Нагасаки Оиси Кэнго Врач Кумамото Кабасима Икуо Профессор Университета Цукуба, почётный профессор Токийского университета Оита Сато Киитиро Министерство экономики, торговли и промышленности, мэр города Ойта Миядзаки Коно Тосицугу Министерство внутренних дел и коммуникаций (управляющий по общим вопросам префектуры Миядзаки, заместитель губернатора) Кагосима Сиота Коити Министерство экономики, торговли и промышленности Окинава Тамаки Дэнни Артист, городской совет Окинавы, член Палаты представителей

Примечание: названия министерства и ведомств приведены в современной версии вне зависимости от того, когда человек работал в министерстве

С другой стороны, средний возраст мэров в 20 городах, определённых указами правительства, составляет 58,8 лет, что немного меньше возраста губернаторов. Ёкояма Хидэюки из Осаки, который был избран впервые, является самым молодым их таких мэров, ему 41 год, а самым старшим является 74-летний Кавамура Такаси из г. Нагоя. Семеро ранее были кадровыми чиновниками центральных министерств. Поскольку это основные муниципалитеты, которые напрямую связаны с жизнью жителей, во многих случаях его членами становятся люди, которые участвовали в муниципальном управлении в качестве муниципальных чиновников или членов городского или префектурного собрания.

Мэры 20 городов, определённых указами правительства (зелёным выделены бывшие чиновники центрального правительства)

Города Мэры Основные места работы или должности до вступления в должность Саппоро Акимото Кацухиро Чиновник города Саппоро, заместитель мэра Сэндай Кори Кадзуко Сотрудник компании, депутат Палаты представителей Сайтама Симидзу Хаято Собрание префектуры Сайтама Тиба Камия Сюнъити Министерство внутренних дел и коммуникаций (директор бюро городского экономического и сельскохозяйственного управления Тиба, заместитель мэра) Кавасаки Фукуда Норихико Собрание префектуры Канагава Йокогама Яманака Такэхару Профессор Йокогамского городского университета Сагамихара Мотомура Кэнтаро Собрание префектуры Канагава, депутат Палаты представителей Ниигата Накахара Яити Собрание префектуры Ниигата, депутат Палаты советников Сидзуока Намба Такаси Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (заместитель губернатора префектуры Сидзуока) Хамамацу Накано Юсукэ Министерство внутренних дел и коммуникаций Нагоя Кавамура Такаси Депутат Палаты представителей Киото Кадокава Дайсаку Городской суперинтендант образования Киото Осака Ёкояма Хидэюки Чиновник администрации префектуры Осака, Ассамблея префектуры Осака Сакаи Нагато Хидэки Собрание префектуры Осака Кобэ Хисамото Кидзо Министерство внутренних дел и коммуникаций Окаяма Омори Масао Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Хиросима Мацуи Кадзуми Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Фукуока Такасима Соитиро Телеведущий Китакюсю Такэути Кадзухиса Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Нагано Ониси Кадзуфуми Собрание префектуры Кумамото

Фотография к заголовку: Jiji Press

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