Самые популярные цвета школьных ранцев в Японии

Для детей, которые в следующем году будут поступать в начальную школу, покупка школьного ранца является большим событием в жизни. Дети с восторгом пользуются возможностью сделать свой собственный выбор цвета и дизайна ранца, с которым они пойдут в первый класс. Пик сезона выбора ранцев на следующий год приходится на апрель и май.

В эпоху Сёва (1926-1989) у японских детей практически не было выбора – школьные ранцы для девочек обычно были красного цвета, для мальчиков – чёрного. Со временем цветовых вариаций стало больше.

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией производителей школьных ранцев среди родителей детей, поступивших в начальную школу в апреле 2023 года, 29,6% ранцев для девочек были фиолетового или светло-фиолетового цвета. За ним следуют розовый с (17%) и голубой (16,5%). Красный, который когда-то был стандартным цветом ранцев для девочек, пользовался небольшим спросом на уровне 12,4%.

С другой стороны, большинство мальчиков были консервативны – чёрные ранцы составили подавляющее большинство в 56,9%, за ними следовали тёмно-синие (14,5%) и синие (10,4%).

По ценовым диапазонам больше всего было куплено ранцев дороже 65 000 йен (33,3%), а ранцы дешевле 25 000 йен составили всего 4,2%. Средняя цена составила 58 524 йен, что более чем на 2000 йен больше, чем в предыдущем году.

Опрос проводился в начале февраля этого года среди людей, которые являются родителями детей, поступивших в этом году в начальную школу, и которые приобрели новые школьные ранцы (не бывшие в употреблении); получено 1500 релевантных ответов.

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