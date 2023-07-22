Путешествия по стране вернулись на первое место среди любимых видов досуга после эпидемии

Согласно официальному отчёту Японского центра производительности, посвящённому отдыху, в 2022 году путешествия по стране вновь стали наиболее популярным видом отдыха. В 2023 году ограничения на передвижение были полностью сняты, и он обещает быть ещё более захватывающим.

Согласно результатам проведенного Японским центром производительности опроса о том, как люди проводят свободное время, доля людей, которые путешествовали к достопримечательностям внутри страны (включая однодневные поездки) в 2022 году, увеличилась на 10,0 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом до 42,8%, этот вид досуга вернулся на первое место впервые за три года после 2019 года. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции внутренний туризм был вялым, среди других видов отдыха он занимал 4-е место в 2020 году и 6-е место в 2021 году.

«Посещение ресторанов» осталось на 4-м месте, но получило 35,8% ответов, что на 2,4 пункта выше, чем в предыдущем году. Увеселительные поездки на автомобиле назвали 34,6% опрошенных, посещение торговых центров – 27,2%. По сравнению с первой десяткой 2021 года видно, что люди вновь стали получать удовольствие от активности вне дома, хотя уровень заинтересованности в путешествиях по стране пока более чем на 10% ниже, чем был в 2019 году, до эпидемии коронавируса (54,3%).

Опрос проводился через Интернет с февраля по март 2023 года и получил ответы от 3306 человек по всей стране.

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