Правительство Японии рекомендует внедрять поезда и автобусы, на которых можно перевозить велосипеды

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Японское правительство выпустило руководство, поощряющее железнодорожных и автобусных операторов к внедрению так называемых «велопоездов» и «велоавтобусов», на которых пассажиры могут перевозить велосипеды без необходимости их складывать или разбирать.

В справочнике, созданном Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, перечислены меры безопасности, связанные с использованием таких поездов и автобусов, а также приведены хорошие отечественные примеры использования таких транспортных средств туристами и местными жителями.

Министерство надеется, что справочник будет полезен железнодорожным и автобусным операторам, а также местным органам власти, заинтересованным в «велопоездах» и автобусах. Программа центрального правительства по поощрению использования велосипедов настоятельно рекомендует ввести такие поезда и автобусы, которые считаются эффективными для привлечения туристов.

«Велопоезда» и «велоавтобусы» распространены в Европе, но всё ещё редко встречаются в Японии, по словам сотрудника отдела по продвижению велосипедов министерства.

В справочнике говорится, что упрощение перевозки велосипедов на поездах и автобусах «приносит пользу как пользователям, так и операторам, поскольку делает возможными поездки на большие территории и помогает увеличить пассажиропоток».

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