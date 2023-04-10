Дефицит велосипедных шлемов в Японии после пересмотра закона о дорожном движении
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Токио, 9 апреля (Jiji Press). В Японии не хватает велосипедных шлемов после того, как в этом месяце вступил в силу пересмотренный закон, обязывающий велосипедистов всех возрастов носить шлемы.
Спрос на шлемы превышает производство, ощущается нехватка шлемов-шапок из-за их популярности.
В магазине велосипедов в токийском районе Минато рядами демонстрируются шлемы разных цветов, в основном спортивного типа.
«Ношение шлема утомительно, но необходимо для безопасности», – сказал 40-летний посетитель.
По словам управляющего магазином Табути Кёсукэ, после изменения закона выросло количество женщин среди посетителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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