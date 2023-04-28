Количество велосипедных аварий в Японии достигло рекордного уровня
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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Доля дорожно-транспортных происшествий, связанных с велосипедами, среди всех дорожно-транспортных происшествий в Японии достигла рекордного уровня в 23,3% в 2022 году, свидетельствуют данные Национального полицейского управления.
Во время кампании по безопасности дорожного движения начиная с 11 мая агентство планирует призвать велосипедистов носить шлемы и соблюдать правила дорожного движения, поскольку число учащихся начальных, младших и старших классов, попавших в дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом или травмами при езде на велосипеде растёт в период с апреля по июнь.
Доля велосипедных аварий в 2022 году выросла на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2018 годом.
При этом доля автомобильных аварий снизилась на 2,2 пункта. Процент дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов увеличился на 0,4 пункта, а с участием пешеходов – на 1 пункт.
Согласно данным управления за 2018-2022 годы, в апреле начало расти число велосипедных аварий со смертельным исходом и травмами с участием учащихся начальных, средних и старших классов. Количество таких аварий было самым высоким в июне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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