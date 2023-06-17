1 июля начинается сезон восхождений на гору Фудзи: в 2022 году вершину посетило 160 000 человек, в 2023 году возможны заторы

1 июля начинается сезон восхождений на гору Фудзи: в 2022 году вершину посетило 160 000 человек, в 2023 году возможны заторыОбщество Здоровье Туризм
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В 2023 году маршруты восхождения на гору Фудзи планируется открыть со стороны префектуры Яманаси с 1 июля по 10 сентября, а со стороны преф. Сидзуока – с 10 июля по 10 сентября. Согласно опросу Министерства окружающей среды, в сезоне 2022 года через 8-ю станцию на пути к вершине миновало 160 000 человек. Это число почти удвоилось по сравнению с 2021 годом и составило около 70% от показателя 2019 года (235 000 чел.), до пандемии коронавируса.
С 2005 года министерство установило инфракрасные счетчики возле восьмой станции на каждом из маршрутов – Ёсида, Субасири, Готэмба и Фудзиномия – для отслеживания количества восходящих. В 2022 году по маршруту Ёсида прошли 94 000 человек, он был самым популярным. Далее следуют маршруты Фудзиномия (42 000 чел.), Субасири (13 000 чел.) и Готэмба (12 000 чел.).
Наибольшее количество восхождений было зарегистрировано в субботу 3 сентября (5381 чел.). Среднее количество в выходные и праздничные дни составляло 3553 человека, в будние дни – 1822 человека.
Среднее количество восхождений на гору Фудзи в выходные (суббота, воскресенье, праздники) и будние дни в 2022 и 2019 гг. (чел.)
|2022 г.
|2019 г.
|Будние дни
|Выходные дни
|Будние дни
|Выходные дни
|Ёсида
|1060
|1827
|1746
|2848
|Субасири
|149
|350
|257
|496
|Готэмба
|130
|337
|160
|285
|Фудзиномия
|483
|1039
|636
|1294
|Всего
|1822
|3553
|2799
|4923
Данные Министерства окружающей среды
Поскольку в этом году эпидемия практически закончилась, ожидается значительный рост числа желающих дойти до вершины горы Фудзи. Судя по состоянию бронирования мест в горных хижинах на маршрутах, на многие дни хижины уже полностью или почти заполнены, а наплыв желающих забронировать места не спадает.
В связи с этим полиция, местные органы власти и люди, связанные с обслуживанием горных хижин, всё больше обеспокоены тем, что в этом году участится количество скоростных восхождений, когда люди не спят всю ночь, чтобы достичь вершины.
В таблице ниже представлено типичное расписание восхождения тех, кто направляется на вершину по маршруту Ёсида со стороны префектуры Яманаси. В план восхождения входят 1-2 часа отдыха для акклиматизации на 5-й станции, куда прибывают на автобусе, и потом ещё короткий сон в горной хижине, после чего уже взбираются на вершину.
Обычный порядок восхождения на гору Фудзи (маршрут Ёсида)
|1-й день
|Первая половина дня
|Прибытие на 5-ю станцию горы Фудзи на автобусе
|1-2 часа отдыха для акклиматизации
|2-4 часа восхождения
|Вторая половина дня, вечер
|Остановка в горной хижине на 7-й или 8-й станции
|Полноценный сон после ужина
|2-й день
|Около полуночи
|Отправление из горной хижины
|3-4,5 часа восхождения
|Рассвет
|Прибытие на вершину
|Восход солнца, пребывание на вершине
|Спуск, 3-4 часа пешком
|Первая половина дня
|Прибытие на 5-ю станцию
При скоростном восхождении люди отправляются с 5-й станции ночью и направляются к вершине без сна в пути. Помимо возможности развития высотной болезни, из-за усталости и недосыпания возрастает риск несчастных случаев. Местные власти советуют воздерживаться от скоростных восхождений и идти на гору в дни, когда обстоятельства будут более благоприятными.
Фотография к заголовку: Совершившие восхождение люди наблюдают восход солнца на вершине горы Фудзи, 19 июля 2021 г. (AFP = Jiji)
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