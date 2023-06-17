1 июля начинается сезон восхождений на гору Фудзи: в 2022 году вершину посетило 160 000 человек, в 2023 году возможны заторы

Ожидается, что в связи с окончанием кризиса, связанного с распространением нового коронавируса, в 2023 году резко возрастёт число желающих совершить восхождение на гору Фудзи. Однако из-за эпидемических мер расчётная вместимость каждой горной хижины сократилась примерно вдвое, и есть опасения, что может возрасти количество несчастных случаев во время скоростных восхождений, когда люди взбираются на гору без сна в пути.

В 2023 году маршруты восхождения на гору Фудзи планируется открыть со стороны префектуры Яманаси с 1 июля по 10 сентября, а со стороны преф. Сидзуока – с 10 июля по 10 сентября. Согласно опросу Министерства окружающей среды, в сезоне 2022 года через 8-ю станцию на пути к вершине миновало 160 000 человек. Это число почти удвоилось по сравнению с 2021 годом и составило около 70% от показателя 2019 года (235 000 чел.), до пандемии коронавируса.

С 2005 года министерство установило инфракрасные счетчики возле восьмой станции на каждом из маршрутов – Ёсида, Субасири, Готэмба и Фудзиномия – для отслеживания количества восходящих. В 2022 году по маршруту Ёсида прошли 94 000 человек, он был самым популярным. Далее следуют маршруты Фудзиномия (42 000 чел.), Субасири (13 000 чел.) и Готэмба (12 000 чел.).

Наибольшее количество восхождений было зарегистрировано в субботу 3 сентября (5381 чел.). Среднее количество в выходные и праздничные дни составляло 3553 человека, в будние дни – 1822 человека.

Среднее количество восхождений на гору Фудзи в выходные (суббота, воскресенье, праздники) и будние дни в 2022 и 2019 гг. (чел.)

2022 г. 2019 г. Будние дни Выходные дни Будние дни Выходные дни Ёсида 1060 1827 1746 2848 Субасири 149 350 257 496 Готэмба 130 337 160 285 Фудзиномия 483 1039 636 1294 Всего 1822 3553 2799 4923

Данные Министерства окружающей среды

Поскольку в этом году эпидемия практически закончилась, ожидается значительный рост числа желающих дойти до вершины горы Фудзи. Судя по состоянию бронирования мест в горных хижинах на маршрутах, на многие дни хижины уже полностью или почти заполнены, а наплыв желающих забронировать места не спадает.

В связи с этим полиция, местные органы власти и люди, связанные с обслуживанием горных хижин, всё больше обеспокоены тем, что в этом году участится количество скоростных восхождений, когда люди не спят всю ночь, чтобы достичь вершины.

В таблице ниже представлено типичное расписание восхождения тех, кто направляется на вершину по маршруту Ёсида со стороны префектуры Яманаси. В план восхождения входят 1-2 часа отдыха для акклиматизации на 5-й станции, куда прибывают на автобусе, и потом ещё короткий сон в горной хижине, после чего уже взбираются на вершину.

Обычный порядок восхождения на гору Фудзи (маршрут Ёсида)

1-й день Первая половина дня Прибытие на 5-ю станцию горы Фудзи на автобусе 1-2 часа отдыха для акклиматизации 2-4 часа восхождения Вторая половина дня, вечер Остановка в горной хижине на 7-й или 8-й станции Полноценный сон после ужина 2-й день Около полуночи Отправление из горной хижины 3-4,5 часа восхождения Рассвет Прибытие на вершину Восход солнца, пребывание на вершине Спуск, 3-4 часа пешком Первая половина дня Прибытие на 5-ю станцию

При скоростном восхождении люди отправляются с 5-й станции ночью и направляются к вершине без сна в пути. Помимо возможности развития высотной болезни, из-за усталости и недосыпания возрастает риск несчастных случаев. Местные власти советуют воздерживаться от скоростных восхождений и идти на гору в дни, когда обстоятельства будут более благоприятными.

Фотография к заголовку: Совершившие восхождение люди наблюдают восход солнца на вершине горы Фудзи, 19 июля 2021 г. (AFP = Jiji)

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