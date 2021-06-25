Гору Фудзи откроют для восхождений после двухлетнего перерыва
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Кофу, префектура Яманаси, 24 июня (Jiji Press). Гора Фудзи вновь откроется для восхождений с 1 июля, сообщила администрация префектуры Яманаси; прошлым летом она была закрыта из-за новой пандемии коронавируса.
23 июня префектура объявила об открытии маршрута Ёсида на Фудзи, самой высокой горе страны, после полевых исследований, подтвердивших безопасность тропы.
Гора Фудзи находится между префектурами Яманаси и Сидзуока. Маршрут Ёсида, расположенный на стороне Яманаси, должен быть открыт до 10 сентября.
Альпинистов попросят предоставить справку о здоровье или измерить температуру перед выходом на тропу.
Обычно платная дорога Fuji Subaru Line, которая ведёт к пятой станции горы Фудзи, отправной точке тропы Ёсида, открыта 24 часа в сутки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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