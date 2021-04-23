[Видео] Гора Фудзи и сибадзакура в префектуре Ямагути

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На празднике Фудзи-сибадзакура мацури в городе Фудзикавагутико префектуры Яманаси посетители любуются цветами сакуры на фоне горы Фудзи. Это ежегодное весеннее традиционное мероприятие у подножья горы Фудзи, где цветут 520 000 деревьев, проводится после двухлетнего перерыва из-за коронавируса. [Jiji Press Video Center]

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