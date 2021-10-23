Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети меньше, чем до эпидемии

Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети меньше, чем до эпидемииОбщество Здоровье Туризм
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Согласно данным Министерства окружающей среды, через 8-е станции маршрутов в период открытия горы Фудзи в 2021 году (с 1 июля по 10 сентября) прошло 78 548 альпинистов. В 2020 году все четыре маршрута были закрыты из-за распространения инфекции, и не было зарегистрировано ни одного альпиниста, а в этом году количество тех, кто взошёл на гору, составило треть от 235 646 человек в 2019 году. В этом году было ограничено и количество посетителей горных хижин, где по пути останавливаются на отдых, сыграла свою роль, вероятно, и самоизоляция в связи с распространением инфекции, и плохая погода в августе.
С 2005 года министерство для учёта количества восхождений установило инфракрасные счетчики возле 8-х станций на трассе восхождения каждого из 4-х маршрутов – Ёсида, Субасири, Готэмба и Фудзиномия. Самым популярным был маршрут Ёсида, по нему прошло 54 392 человека, немногим менее 40% от числа 2019 года. Затем следовали маршруты Фудзиномия (11 409), Субасири (6411) и Готэмба (6336).
Хотя в некоторые дни не удалось зарегистрировать точное количество проходящих на маршрутах Фудзиномия и Готэмба из-за неисправности счётчиков, понятно, что на гору поднялось гораздо меньше обычного количества, с 2011 года всегда превышавшего 200 000 человек. По показателям счётчика альпинистов на 6-й станции маршрута Фудзиномия, установленного городом Фудзиномия префектуры Сидзуока, общее количество альпинистов за период бездействия счётчика министерства составило 12 009 человек.
Наибольшее количество восхождений зарегистрировано в суббота 28 августа, на гору поднялось 4563 человека. Среднее количество альпинистов составило 1843 человека в праздничные дни и 1007 человек в будние дни.
Среднее количество восхождений на гору Фудзи в выходные (суббота, воскресенье, праздники) и будние дни в 2021 и 2019 гг. (чел.)
|2021 г.
|2019 г.
|Будние дни
|Выходные дни
|Будние дни
|Выходные дни
|Ёсида
|602
|1081
|1746
|2848
|Субасири
|73
|159
|257
|496
|Готэмба
|78
|189
|160
|285
|Фудзиномия
|254
|414
|636
|1294
|Всего
|1007
|1843
|2799
|4923
Данные Министерства окружающей среды
Восхождения совершали в разное время суток, больше всего людей проходило через 8-е станции маршрутов в 9-11 часов, 15-17 часов и с 23 часов до 1 часа после полуночи. Предполагается, что пик утром создавали те, кто приехали в однодневную поездку, вечером – в основном люди, останавливающиеся на отдых на 8-й станции или выше, а ночной пик восхождений связан с желанием подойти к вершине перед восходом солнца.
Фотография к заголовку: Альпинисты наблюдают за восходом солнца на вершине горы Фудзи, 19 июля 2021 г. (AFP / Jiji Press).
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