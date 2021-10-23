Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети меньше, чем до эпидемии

В 2021 году после двухлетнего перерыва вновь были открыты маршруты восхождения на гору Фудзи, однако из-за нового коронавируса на вершину поднялось всего 78 500 человек, одна треть от среднего годового показателя до эпидемии.

Согласно данным Министерства окружающей среды, через 8-е станции маршрутов ​​в период открытия горы Фудзи в 2021 году (с 1 июля по 10 сентября) прошло 78 548 альпинистов. В 2020 году все четыре маршрута были закрыты из-за распространения инфекции, и не было зарегистрировано ни одного альпиниста, а в этом году количество тех, кто взошёл на гору, составило треть от 235 646 человек в 2019 году. В этом году было ограничено и количество посетителей горных хижин, где по пути останавливаются на отдых, сыграла свою роль, вероятно, и самоизоляция в связи с распространением инфекции, и плохая погода в августе.

С 2005 года министерство для учёта количества восхождений установило инфракрасные счетчики возле 8-х станций на трассе восхождения каждого из 4-х маршрутов – Ёсида, Субасири, Готэмба и Фудзиномия. Самым популярным был маршрут Ёсида, по нему прошло 54 392 человека, немногим менее 40% от числа 2019 года. Затем следовали маршруты Фудзиномия (11 409), Субасири (6411) и Готэмба (6336).

Хотя в некоторые дни не удалось зарегистрировать точное количество проходящих на маршрутах Фудзиномия и Готэмба из-за неисправности счётчиков, понятно, что на гору поднялось гораздо меньше обычного количества, с 2011 года всегда превышавшего 200 000 человек. По показателям счётчика альпинистов на 6-й станции маршрута Фудзиномия, установленного городом Фудзиномия префектуры Сидзуока, общее количество альпинистов за период бездействия счётчика министерства составило 12 009 человек.

Наибольшее количество восхождений зарегистрировано в суббота 28 августа, на гору поднялось 4563 человека. Среднее количество альпинистов составило 1843 человека в праздничные дни и 1007 человек в будние дни.

Среднее количество восхождений на гору Фудзи в выходные (суббота, воскресенье, праздники) и будние дни в 2021 и 2019 гг. (чел.)

2021 г. 2019 г. Будние дни Выходные дни Будние дни Выходные дни Ёсида 602 1081 1746 2848 Субасири 73 159 257 496 Готэмба 78 189 160 285 Фудзиномия 254 414 636 1294 Всего 1007 1843 2799 4923

Данные Министерства окружающей среды

Восхождения совершали в разное время суток, больше всего людей проходило через 8-е станции маршрутов в 9-11 часов, 15-17 часов и с 23 часов до 1 часа после полуночи. Предполагается, что пик утром создавали те, кто приехали в однодневную поездку, вечером – в основном люди, останавливающиеся на отдых на 8-й станции или выше, а ночной пик восхождений связан с желанием подойти к вершине перед восходом солнца.

Фотография к заголовку: Альпинисты наблюдают за восходом солнца на вершине горы Фудзи, 19 июля 2021 г. (AFP / Jiji Press).

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