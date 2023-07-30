Парки развлечений и тематические парки поднимают цены: влияние резкого роста счетов за электроэнергию

Парки развлечений и тематические парки поднимают цены: влияние резкого роста счетов за электроэнергиюЭкономика Общество
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После снятия ограничений на выход из дома из-за пандемии коронавируса спрос на путешествия и отдых быстро растёт. Одновременно с этим набирает обороты В таких условиях рост цен на развлечения.
Согласно опросу аналитического центра Teikoku Databank, из 190 крупных развлекательных заведений (парки развлечений, тематические парки, аквариумы и зоопарки) в Японии 84 предприятия, или 44% от общего числа, с 2022 года повышают цену услуг, в том числе цену входных билетов. Из них 61 объект, или 32% от общего числа, поднимут цены в течение 2023 года. В некоторых заведениях цены на билеты остались прежними, но они повысили цены на парковку, еду и напитки на территории объектов.
В 2023 году средняя цена (входная плата) для всех мест отдыха составила 1612 йен, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. Крупные парки развлечений переходят к введению «плавающих цен» – например, разница цен в разгар сезона и в межсезонье может достигать 1000 йен и более, и наблюдается тенденция к удорожанию в основном билетов без ограничений, позволяющих пользоваться аттракционами и т. п. в парке целый день. Такие билеты в среднем стоят 4213 йен, что на 206 йен больше, это значительное повышение цены по сравнению с другими услугами.
Парки развлечений потребляют большое количество энергии для работы оборудования аттракционов, а аквариумы и зоопарки используют много энергии для работы насосов и кондиционеров в питомниках. Из 39 объектов, у которых анализировали причины роста цен в 2023 году, 27 в качестве причины назвали рост платежей за электроэнергию.
Изменения цен по категориям заведений (в йенах)
|2022
|2023
|В среднем по всем заведениям
|1540
|1612
|Парки с аттракционами
|Входной билет
|1197
|1267
|Билет без ограничений
|4007
|4213
|Тематические парки
|2248
|2318
|Аквариумы
|1879
|1958
|Зоопарки
|1285
|1365
Источник: данные Teikoku Databank
Фотография к заголовку: PIXTA