Парки развлечений и тематические парки поднимают цены: влияние резкого роста счетов за электроэнергию

Наконец-то наступило лето, когда нет ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Многие люди наверняка захотят сходить с детьми в океанариум или тематический парк, но повышение платы за вход может сильно ударить по кошельку.

После снятия ограничений на выход из дома из-за пандемии коронавируса спрос на путешествия и отдых быстро растёт. Одновременно с этим набирает обороты В таких условиях рост цен на развлечения.

Согласно опросу аналитического центра Teikoku Databank, из 190 крупных развлекательных заведений (парки развлечений, тематические парки, аквариумы и зоопарки) в Японии 84 предприятия, или 44% от общего числа, с 2022 года повышают цену услуг, в том числе цену входных билетов. Из них 61 объект, или 32% от общего числа, поднимут цены в течение 2023 года. В некоторых заведениях цены на билеты остались прежними, но они повысили цены на парковку, еду и напитки на территории объектов.

В 2023 году средняя цена (входная плата) для всех мест отдыха составила 1612 йен, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. Крупные парки развлечений переходят к введению «плавающих цен» – например, разница цен в разгар сезона и в межсезонье может достигать 1000 йен и более, и наблюдается тенденция к удорожанию в основном билетов без ограничений, позволяющих пользоваться аттракционами и т. п. в парке целый день. Такие билеты в среднем стоят 4213 йен, что на 206 йен больше, это значительное повышение цены по сравнению с другими услугами.

Парки развлечений потребляют большое количество энергии для работы оборудования аттракционов, а аквариумы и зоопарки используют много энергии для работы насосов и кондиционеров в питомниках. Из 39 объектов, у которых анализировали причины роста цен в 2023 году, 27 в качестве причины назвали рост платежей за электроэнергию.

Изменения цен по категориям заведений (в йенах)

2022 2023 В среднем по всем заведениям 1540 1612 Парки с аттракционами Входной билет 1197 1267 Билет без ограничений 4007 4213 Тематические парки 2248 2318 Аквариумы 1879 1958 Зоопарки 1285 1365

Источник: данные Teikoku Databank

Фотография к заголовку: PIXTA

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