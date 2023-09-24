Популярное японское блюдо окономияки: разница в приготовлении между регионами Кансай и Хиросима

Окономияки – одно из лакомств японской «кухни категории Б», то есть простых популярных ресторанных блюд. В зависимости от региона для приготовления могут использоваться разные ингредиенты. Особенно заметна разница окономияки между регионами Кансай и Хиросима.

Окономияки в кансайском стиле

Блюдо конамон является важным элементом кансайской кухни. Говорят, что его история восходит к периоду Адзути-Момояма (1573-1600). Похожее кондитерское изделие под названием фу-но яки неоднократно появляется в записях о чайных церемониях, которые проводил Сэн-но Рикю – из муки делали жидкое тесто на воде и выпекали тонкие блины, которые покрывали соевой пастой мисо, добавляли сахар и мак и сворачивали.

Со временем появились вариации ингредиентов и ​​способов приготовления фу-но яки на гриле, и окономияки считается одной из таких вариаций. Современный стиль окономияки был разработан в период Сёва (1926-1989). Кансайский стиль включает культуру приготовления супа даси из ламинарии (комбу) и характеризуется поджариванием в смешанном виде, то есть все ингредиенты добавляют в мучное тесто на супе даси и выпекают. Для придания более пышной текстуры часто добавляют яйца и тёртый батат.

Чтобы на приготовление уходило меньше времени, многие рестораны позволяют клиентам готовить еду на гриле и есть самостоятельно на железных сковородках, установленных за столами.



Кансайский стиль – все ингредиенты смешивают с тестом и выпекают (PIXTA)



Окономияки в кансайском стиле (PIXTA)

Окономияки в Хиросиме

Самая важная особенность окономияки в хиросимском стиле заключается в том, что ингредиенты накладывают слоями, не смешивая с тестом. Поверх тонкого слоя испечённого теста накладывается горка капусты, затем свиная грудинка, креветки и другие компоненты начинки, а затем всё это переворачивают. Тесто служит своего рода крышкой для приготовления ингредиентов на пару, затем добавляют обжаренную лапшу и яйца.

Говорят, что хиросимский стиль зародился после атомной бомбардировки, когда в послевоенное время была нехватка продовольствия и драгоценную пшеничную муку зажаривали тонким слоем и ели с овощами. По мере восстановления страны количество ингредиентов начинки увеличивалось, и блюдо приобрело свою нынешнюю форму. При этом то, что капуста по-прежнему является основным ингредиентом, может быть пережитком послевоенной эпохи.



Приготовление хиросимского окономияки начинается с выпекания тонкого блина (PIXTA)



Тесто используется как крышка для приготовления капусты и других ингредиентов на пару (PIXTA)



Жареная лапша – важный компонент хиросимского окономияки (PIXTA)

По данным фонда «Академия окономияки» (город Хиросима), организованного ресторанами окономияки и производителями соусов со всей страны, в Японии насчитывается более 16 000 ресторанов окономияки. Ингредиенты, соусы и методы приготовления на гриле сильно различаются в зависимости от региона и ресторана, так что у вас есть широкий выбор для поисков того вкуса, который вам придётся по душе.

Фотография к заголовку: PIXTA

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