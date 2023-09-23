В Японии уже 92 000 человек перешагнуло 100-летний рубеж: рост числа долгожителей 53-й год подряд, 90% из них – женщины

В 1963 году в Японии проживало 153 человека старше 100 лет, в то время люди редко доживали до этого возраста. В 2023 году, 60 лет спустя, их уже 92 139 человек, то есть мы живем в эпоху, когда нам нужно быть готовыми к тому, что множество людей достигает столетнего возраста.

По данным Базового реестра жителей, к 1 сентября 2023 года количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше увеличилось на 1613 человек по сравнению с предыдущим годом до 92 139 человек. Столетнее население увеличивается 53 года подряд. Япония является одной из ведущих стран мира по продолжительности жизни, но население старше 100 лет преимущественно составляют женщины, их 88,5% от общего числа.

Самой старой женщиной в Японии является Тацуми Фуса (город Касивара, префектура Осака), которой 116 лет, а самым старым мужчиной – Сонобэ Гисабуро (город Татэяма, префектура Тиба), которому 111 лет.

В 1963 году, когда был принят Закон о социальном обеспечении пожилых людей, в стране насчитывалось 153 человека старше 100 лет, но это число превысило 1000 в 1981 году, 10 000 в 1998 году и с тех пор продолжает расти.

По префектурам наибольшее количество людей в возрасте 100 лет и старше на 100 000 человек живёт в префектуре Симанэ (155,17), а наименьшее – в префектуре Сайтама (44,79), что почти в 3,5 раза меньше. Этот показатель выше на западе страны и ниже на востоке, особенно в городских районах, таких как регион Канто, где количество людей старше 100 лет, как правило, невелико.

Люди старше 100 лет на 100 000 населения

Первые префектуры Последниее префектуры Симанэ 155,17 Сайтама 44,79 Коти 134,01 Айти 47,69 Тоттори 126,29 Тиба 50,22 Кагосима 125,66 Осака 52,89 Кумамото 125,20 Канагава 53,03

Составлено Nippon.com по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии

Фотография к заголовку: PIXTA

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