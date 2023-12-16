Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати лидирует 21 год подряд благодаря непрерывному бережному уходу

Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати лидирует 21 год подряд благодаря непрерывному бережному уходуКультура Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Ежегодно американский журнал Sukiya Living предлагает экспертам со всего мира выбрать 50 лучших японских садов из примерно тысячи, включая сады в традиционных японских гостиницах и частных усадьбах. Цель этого проекта состоит в том, чтобы оценить японские сады по их красоте и качеству и без учёта масштабов или известности.
В 2023 году комплекс садов Художественного музея Адати был назван лучшим японским садом двадцать первый год подряд. Сады, окружающие музей, занимают площадь 50 000 цубо (около 165 000 квадратных метров), они отличаются разнообразием садовых стилей, среди них есть сад карэсансуй (сухой ландшафт), сад мхов, а также сосновый сад с белым гравием.
Адати Таканори, директор музея, прокомментировал получение главного приза в течение двадцати одного года подряд, сказав, что сады – хрупкие комплексы, и если о них не заботиться, быстро приходят в упадок, и вскоре изменения становятся необратимыми. Он также сказал, что та забота о саде, которую оценили при составлении рейтинга, состоит не в каких-то особых приёмах или техниках, а является ежедневным упорным ручным трудом, когда все работают вместе для одной цели.
Второе место в рейтинге занял сад Кацура Рикю Управления императорского двора (Киото), он занимает второе место также двадцать первый год подряд. За ним следуют сад Ямамото-тэй в бывшей частной резиденции в районе Кацусика в Токио и сад традиционной гостиницы «Минами-кан» в городе Мацуэ.
10 лучших японских садов 2023 года
|Место
|Название и расположение
|1
|Художественный музей Адати, Ясуги, префектура Симанэ
|2
|Кацура Рикю, императорская вилла в Киото
|3
|Ямамото-тэй (бывшая частная усадьба), р-нКацусика, Токио
|4
|«Минами-кан», рёкан в г. Мацуэ, префектура Симанэ
|5
|«Сэкитэй», рёкан в г. Хацукаити, преф. Хиросима
|6
|«Мацудая», гостиница в г. Ямагути, преф. Ямагути
|7
|Художественный музей Гёкудо, г. Омэ, Токио
|8
|Сад Ниномару в замке Нидзё, Киото
|9
|Ёко-кан (бывшая вилла), г. Фукуи, префектура Фукуи
|10
|Сад Санкэйэн, г. Михара, преф. Хиросима
Ссылки на сайты на японском языке; сады выбраны американским журналом Sukiya Living Magazine (Журнал японского садоводства).
Фотография к заголовку: Сад с прудом Художественного музея Адати в период красных кленовых листьев (© Художественный музей Адати; воспроизведение и копирование изображения запрещено)