Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати лидирует 21 год подряд благодаря непрерывному бережному уходу

Сад Художественного музея Адати в г. Ясуги преф. Симанэ занял первое место в рейтинге 2023 года американского журнала о японских садах. Этот сад возглавляет рейтинг, ведущийся с 2003 года, уже на протяжении двадцати одного года. Не только штатные садовники, но и все другие сотрудники начинают уборку сада рано утром, и за садом ухаживают 365 дней в году. Такая забота была высоко оценена при составлении рейтинга.

Ежегодно американский журнал Sukiya Living предлагает экспертам со всего мира выбрать 50 лучших японских садов из примерно тысячи, включая сады в традиционных японских гостиницах и частных усадьбах. Цель этого проекта состоит в том, чтобы оценить японские сады по их красоте и качеству и без учёта масштабов или известности.

В 2023 году комплекс садов Художественного музея Адати был назван лучшим японским садом двадцать первый год подряд. Сады, окружающие музей, занимают площадь 50 000 цубо (около 165 000 квадратных метров), они отличаются разнообразием садовых стилей, среди них есть сад карэсансуй (сухой ландшафт), сад мхов, а также сосновый сад с белым гравием.

Адати Таканори, директор музея, прокомментировал получение главного приза в течение двадцати одного года подряд, сказав, что сады – хрупкие комплексы, и если о них не заботиться, быстро приходят в упадок, и вскоре изменения становятся необратимыми. Он также сказал, что та забота о саде, которую оценили при составлении рейтинга, состоит не в каких-то особых приёмах или техниках, а является ежедневным упорным ручным трудом, когда все работают вместе для одной цели.



В задней части сада карэсансуй Художественного музея Адати на горе Камэцуруяма виден водопад высотой 15 метров, который был создан по картине Ёкоямы Тайкана «Водопад Нати» (© Художественный музей Адати; воспроизведение и копирование изображения запрещено)

Второе место в рейтинге занял сад Кацура Рикю Управления императорского двора (Киото), он занимает второе место также двадцать первый год подряд. За ним следуют сад Ямамото-тэй в бывшей частной резиденции в районе Кацусика в Токио и сад традиционной гостиницы «Минами-кан» в городе Мацуэ.

10 лучших японских садов 2023 года

Ссылки на сайты на японском языке; сады выбраны американским журналом Sukiya Living Magazine (Журнал японского садоводства).



Императорская вилла Кацура в Киото (Pixta)



Сад Ямамото-тэй (Pixta)



Сад карэсансуй в Художественном музее Гёкудо (Pixta)



Сад Ниномару в замке Нидзё (Pixta)



Сад виллы Ёко-кан (Pixta)



Сад Санкэйэн, город Михара, префектура Хиросима (Pixta)

Фотография к заголовку: Сад с прудом Художественного музея Адати в период красных кленовых листьев (© Художественный музей Адати; воспроизведение и копирование изображения запрещено)

Статьи по теме