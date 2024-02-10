В Японии 41 крупная компания принимает заявления о досрочном выходе на пенсию, несмотря на нехватку рабочей силы: Tokyo Shoko Research

В наши дни жалобы на нехватку рабочей силы мы слышим отовсюду, но при этом количество зарегистрированных на бирже компаний, стимулирующих досрочный или добровольный выход на пенсию, в 2023 году достигло 41, что на три больше, чем в предыдущем году.

Согласно опросу, проведенному Tokyo Shoko Research, число зарегистрированных на бирже компаний, объявляющих приём заявлений от сотрудников на досрочный или добровольный выход на пенсию в 2023 году, увеличилось до 41, что на три больше, чем в предыдущем году. При этом половина компаний (21) являются прибыльными. Это может показаться нелогичным, но, по данным Tokyo Shoko Research, такие шаги являются реакцией на структурные реформы в ответ на высокие цены и слабую йену, а также на потребности рынка, которые изменились из-за пандемии коронавируса.

Впервые за три года количество компаний, стимулирующих увольнения сотрудников, превысило показатель предыдущего года. Число увольняющихся составило 3161, что значительно меньше, чем 5780 в предыдущем году. Как предполагается, так получилось в связи с тем, что не было масштабных увольнений по 1000 человек и более, как в прошлом году, вместо этого было много маломасштабных увольнений.

По отраслям наибольшее количество компаний было в сфере информации и связи – 11. Во всех случаях этому предшествовали убытки или снижение прибыли, что и вынудило на такой шаг. Далее следовали по 5 компаний в сферах одежды, электрооборудования и фармацевтики, а также 3 в сфере услуг. С другой стороны, не было увольнений в сферах туризма и транспорта, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса, и была только одна компания в отрасли общественного питания.

Из 41 зарегистрированной на бирже компании, стимулировавших увольнения, в предшествовавший этому период 21 была прибыльной, а 14 из этих компаний были зарегистрированы на Токийской фондовой бирже Prime. С другой стороны, из 20 убыточных компаний только 5 были зарегистрированы на TSE Prime, 10 – на TSE Standard, 4 – на TSE Growth и одна – на региональном листинге.

Основываясь на результатах опроса, компания Tokyo Shoko Research заявила: «Министерство экономики, торговли и промышленности поддерживает консультирование по вопросам карьеры и поддержку в смене работы для компаний посредством проекта поддержки карьерного роста через переквалификацию. Расширяется также набор персонала. Есть вероятность, что в 2024 году крупные и средние компании также увеличат набор персонала».

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме