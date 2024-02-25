Число иностранных рабочих в Японии впервые превысило 2 миллиона, оно растёт из-за нехватки рабочей силы

Число иностранных рабочих, работающих в Японии, впервые превысило 2 миллиона человек. Оно продолжает расти из-за нехватки внутренней рабочей силы.

Согласно результатам опроса, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения по состоянию на октябрь 2023 года, количество иностранных рабочих в Японии стало самым высоким за всю историю и составило 2 048 675 человек, что на 225 950 больше, чем в предыдущем году. Впервые их число превысило 2 миллиона. Считается, что за этим стоит внутренний дефицит рабочей силы.

Темп роста в годовом исчислении составил 12,4%, что на 6,9 процентных пункта больше, чем 5,5% в 2022 году. По визовому статусу наибольшее количество среди них составляют профессиональные и технические работники с передовыми знаниями и навыками в таких областях, как образование и исследования, медицина, право и менеджмент, оно увеличилось на 24,2% по сравнению с предыдущим годом и составило 595 904 человека. Далее начала увеличиваться подготовка технических стажёров, сократившаяся из-за пандемии коронавируса, увеличившись на 20,2% до 412 501 человека. С другой стороны, количество людей, занятых «указанной деятельностью», включая работу во время отпуска, сократилось на 2,3% до 71 676 человек.

Представитель Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения сказал, что при рассмотрении по отраслям темпы роста в годовом исчислении вышли на докоронавирусный уровень. Число иностранных рабочих продолжает достигать рекордных уровней с 2013 года, и ожидается, что тенденция заполнения иностранцами рабочих мест в условиях нехватки рабочей силы будет продолжать расти.

По странам гражданства наибольшее количество людей было из Вьетнама – 518 364 человека (25,3% от общего числа), за ним следовал Китай (включая Гонконг и Макао) с 397 918 человек (19,4%) и Филиппины (226 846 человек, 11,1%). По отраслям наибольшая доля приходится на обрабатывающую промышленность (27%), за ней следуют сфера услуг (15,7%) и оптовая и розничная торговля (12,9%).

Фотография к заголовку: В ресторане «Гиндза Онодэра» сети элитных суси-ресторанов проводится уникальный курс обучения приготовления суси, на котором уроженец Филиппин, обладающий определёнными навыками (общественное питание), учится готовить рыбу у шеф-повара суси (второй справа), 15 ноября 2022 г., р-н Сэтагая, Токио (Jiji Press)

Фотография к заголовку: PIXTA

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