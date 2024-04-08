В Японии растёт спрос на услуги парков развлечений и тематических парков: рекордные продажи в 2023 году

В Японии растёт спрос на услуги парков развлечений и тематических парков: рекордные продажи в 2023 годуКультура Общество Экономика
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Согласно Статистическому обзору по отраслям услуг, опубликованному Министерством экономики, торговли и промышленности, индустрия парков развлечений и тематических парков восстановила свою доходность.
Ежегодное общее количество посетителей, которое составляло около 80 миллионов, сократилось до 30 миллионов в 2020 и 2021 годах из-за воздействия коронавируса. Однако к 2022 году, когда люди приноровились жить при коронавирусе, их число восстановилось почти до 60 миллионов. В 2023 году, когда COVID-19 согласно Закону о контроле над инфекционными заболеваниями перевели в 5-ю категорию, в которой находится сезонный грипп, парки посетило уже 72 миллиона человек.
Соответственно этому аналогичные тенденции заметны и в объёмах продаж. Они представляют собой сумму входной платы, платы за пользование помещениями и сумм, потраченных в ресторанах и магазинах. До появления коронавируса продажи росли, а с началом пандемии в 2020 году они резко упали примерно до 260 миллиардов йен, однако в 2021 и 2022 годах быстро восстанавливались. В 2023 году сумма выросла до 840 миллиардов йен, что стало самым высоким показателем за всю историю.
Интересно, что по сравнению с до-коронавирусным временем продажи значительно выросли. Заметно также, что сумма продаж в пересчёте на одного посетителя увеличивается. Темп роста продаж в 2022 году составил около 96% по сравнению с предыдущим годом, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года. В 2023 году также наблюдался значительный рост примерно на 41%.
В то время как из-за пандемии коронавируса в некоторых парках выросли цены на билеты, некоторые посетители смиряются с этим и решают максимально воспользоваться возможностями от посещения парка, раз уж они уже потратили деньги и пришли туда. Является ли расточительное потребительское поведение реакцией на длительный период сдержанности? Будет интересно посмотреть, продолжится ли рост продаж в 2024 году в условиях увеличения количества иностранных туристов.
Фотография к заголовку: Парад в честь 40-летия Токийского Диснейленда (Jiji Press)
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